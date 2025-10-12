Tehnici de „spoofing”

Un astfel de caz s-a petrecut în luna iunie, în Bucureşti. Autorul a fost prins în luna septembrie şi este vorba despre un tânăr care a reuşit să păcălească o femeie de 70 de ani. Suspectul s-a dat drept un apropiat la telefon şi a reuşit să obțină de la victimă aproape 7.000 lei. Prejudiciul a fost recuperat.

În prezent, escrocii folosesc tehnici de „spoofing” (falsificare) a numărului de telefon, care le permit să afișeze pe ecranul victimei un număr diferit de cel de pe care sună efectiv. În acest caz, ei falsifică numărul unei persoane apropiate victimei (părinte, copil, soț/soție, prieten).

Această tehnică este posibilă prin intermediul unor servicii VoIP (Voice over Internet Protocol) sau aplicații specializate, care permit utilizatorilor să-și modifice ID-ul apelantului. Prin afișarea unui contact cunoscut, escrocii depășesc instantaneu una dintre principalele bariere de apărare ale victimelor: suspiciunea față de numere necunoscute.

Vederea numelui sau a numărului unei persoane dragi anulează aproape imediat orice suspiciune inițială. Victima este mult mai predispusă să creadă că este o situație reală.

Victima nu verifică informația

Scenariul „accidentului” este deja unul care generează panică. Atunci când pare că apelul vine direct de la sau despre o persoană apropiată, nivelul de stres și urgență este exponențial mai mare, împiedicând gândirea rațională.

În graba și spaima momentului, este mai puțin probabil ca victima să încerce să verifice informația prin alte mijloace (de exemplu, să sune înapoi pe numărul real al persoanei sau să contacteze un alt membru al familiei).

Deși vârstnicii rămân o țintă principală, această metodă poate afecta acum o gamă mai largă de persoane, inclusiv pe cele mai tinere, care sunt obișnuite să se bazeze pe informațiile afișate pe telefon.

Cum să te protejezi

Verifică întotdeauna, indiferent de situație: Aceasta este regula de aur.

Nu te baza pe Caller ID: Chiar dacă apare un nume cunoscut, nu înseamnă că este persoana respectivă.

Sună înapoi: Închide apelul și sună tu înapoi pe numărul real și cunoscut al persoanei respective (nu pe cel de pe care tocmai ai fost sunat, ci pe cel pe care îl ai salvat în agendă).

Contactează o altă persoană: Dacă nu poți contacta direct persoana „accidentată”, sună un alt membru al familiei sau un prieten comun pentru a verifica informația.

Pune întrebări de verificare: Întreabă lucruri pe care doar persoana respectivă le-ar ști (deși, în panică, acest lucru poate fi dificil).

Rezistă presiunii timpului: Escrocii vor insista pe urgență („trebuie acum!”, „nu e timp de pierdut!”). Acesta este un semnal de alarmă. Nicio urgență reală nu ar trebui să te împiedice să verifici informațiile.

Nu transfera bani: Niciodată nu transfera bani, nu oferi date bancare sau coduri PIN la cererea telefonică, mai ales în situații de urgență. Instituțiile legitime (poliția, spitalele) nu cer niciodată bani prin telefon în acest mod.

Raportează: Dacă primești un astfel de apel, raportează-l imediat poliție.

