Medic renumit din Iași, folosit pentru a înșela oamenii prin ”metoda Covid”! Dr. Diana Cimpoeșu: ”Apar des la televizor”

Anchetatorii au descoperit că intractorii nu mai folosesc metoda ”accidentul”, ci au recurs la metoda ”Covid”.

În perioada 9 noiembrie-5 decembrie, bărbatul din Iași s-a deplasat la domiciliile a cinci femei, cu vârste între 74 și 86 ani, după ce, în prealabil, acestora li s-a transmis prin telefon că rude apropiate sunt grav bolnave și au nevoie de tratament medical de urgență sau de aparate de ventilație.

Cum acționa ”țeparul”

Femeilor le-ar fi fost cerute sume mari de bani între 5.000 și 20.000 lei.

Bărbatul s-ar fi prezentat, ulterior apelurilor, la domiciliul acestora, de unde ar fi ridicat sumele de bani. De la una dintre victime, a primit lei și valută, precum și două carduri bancare cu tot cu codurile PIN.

”M-a sunat cineva și mi-a spus că este doctorul Popescu. Mi-a spus că fiul meu trăiește datorită lui, că doamna doctor Cimpoeșu a ieșit din gardă și că a intrat el. În timp ce eu vorbeam cu el, auzeam vocea unui bărbat care semăna foarte bine cu vocea fiului meu. Acel bărbat spunea: ”Salvează-mă mamă, nu mă lăsa să mor!” Cred că am stat cu ei în telefon mai mult de o oră. În acest timp, deja o persoană a ajuns la casa mea să ia banii. Mi-a spus cel care se dădea doctor că vine un șofer de la ambulanță să ia banii. I-am dat și dus a fost. Pe urmă, când am vorbit cu fiul meu, mi-am dat seama că am fost păcălită. Toți banii pe care i-am avut i-am dat”, a spus femeia.

De la această victimă țeparii au luat în jur de 5.000 de lei.

Dr. Diana Cimpoeșu: ”Atenție, e o păcăleală”

”Sunt o persoană care apare des la televizor, iar din această cauză probabil că numele meu este folosit în astfel de cazuri pentru a avea credibilitate discuția. Ce pot să spun este că eu și restul personalului medical nu am sunat niciodată un aparținător și nu am cerut vreo sumă de bani”, a precizat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-şef UPU la Spitalului ”Sf. Spiridon” Iaşi și purtător de cuvânt al instituției medicale.

Dr. Diana Cimpoeșu

”Singura situație când personalul medical sună aparținătorul bolnavului este atunci când decedează sau atunci când este nevoie de haine, însă niciodată pentru a cere bani”, a explicat cadrul medical.

Dacă cineva este contactat de o persoană care se dă cadru medical și cere bani, cu siguranță este vorba despre o păcăleală”. Prof. Dr. Diana Cimpoeșu:

În baza probatoriului administrat în cauză, bărbatul a fost inițial reținut, iar ulterior prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei, instanța emițând mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele său. Bărbatul a făcut apel.

Prejudiciul a fost recuperat parțial.

