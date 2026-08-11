Asteroidul 173561 (2000 YV137), cu o lungime de 756 de metri, tocmai a trecut aproape de Pământ, iar o echipă de cercetători chinezi propune utilizarea exploziilor nucleare în interiorul asteroizilor pentru a preveni coliziuni catastrofale cu Pământul. Această metodă ar putea fi crucială în cazul unor corpuri cerești de mari dimensiuni.

Simulările arată că o explozie nucleară internă este mai eficientă decât detonarea de suprafață. O încărcătură de 300 de kilotone poate distruge un asteroid de 50 metri, dar pentru 100 metri sunt necesare trei megatone, potrivit autorilor studiului. Experții subliniază necesitatea unui buget crescut și colaborări private pentru apărarea planetară.

Planul nebunesc al cercetătorilor chinezi vine după ce experții spațiali de la NASA au avertizat că o rocă spațială de 4.500 de metri lățime ar putea lovi Pământul cu suficientă forță pentru a distruge complet orașe întregi și implică lovirea unui asteroid cu o bombă de nenumărate ori mai puternică decât bomba atomică lansată asupra Hiroshimei.

În cadrul studiului, oamenii de știință au efectuat simulări detaliate pentru a evalua eficiența bombelor nucleare împotriva asteroizilor de diferite dimensiuni.

Rezultatele au arătat că o explozie în interiorul unui asteroid ar putea fi mai eficientă decât detonarea unei bombe pe suprafața acestuia.

„Este esențial să avem soluții rapide de deviere sau distrugere a acestor corpuri cerești, având în vedere riscul pe care îl reprezintă pentru întreaga umanitate”, au explicat autorii studiului.

Pentru ca această strategie să fie viabilă, mai sunt necesare progrese tehnologice. Livrarea unei încărcături nucleare în interiorul unui asteroid implică dezvoltarea unor vehicule spațiale capabile să execute misiuni extrem de precise.

Conform cercetărilor, o încărcătură nucleară de 300 de kilotone ar putea distruge un asteroid cu un diametru de aproximativ 50 de metri. În cazul unor asteroizi mai mari, cu diametrul de 100 de metri, ar fi necesară o explozie de până la trei megatone.

Totuși, aceste rezultate sunt, deocamdată, doar ipotetice și necesită mai multe teste pentru a confirma eficacitatea.

Impactul asteroizilor de mari dimensiuni asupra Pământului au provocat, de-a lungul istoriei, schimbări climatice majore și extincții în masă.

Experții subliniază importanța dezvoltării unor sisteme eficiente de apărare planetară pentru a preveni astfel de catastrofe viitoare.

Cu toate acestea, există provocări financiare semnificative. James Orszulak, director în cadrul companiei ExLabs, a criticat NASA pentru alocarea insuficientă de resurse către apărarea planetară.

Bugetul actual pentru protecția împotriva obiectelor spațiale periculoase reprezintă mai puțin de 1% din finanțarea totală a agenției.

Orszulak a sugerat implicarea activă a companiilor private pentru dezvoltarea unor soluții mai rapide și mai ieftine.

„Este una dintre principalele amenințări potențiale care ar putea duce la distrugerea omenirii și, prin urmare, a devenit un subiect fierbinte de îngrijorare în comunitatea internațională”, a mai spus expertul.