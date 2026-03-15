Proiecte legislative pentru salvarea sectorului

După eșecul obținerii unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii anul trecut, speranțele apicultorilor se îndreaptă acum către Parlament, unde se află în dezbatere patru proiecte legislative vitale pentru domeniu.

Răzvan Coman, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), a detaliat principalele revendicări în cadrul Târgului Național al Mierii:

  • Sprijin financiar direct: Două dintre proiecte prevăd acordarea unei subvenții anuale de 12-15 euro (60-75 de lei) pe familia de albine, timp de trei ani.
  • Reducerea TVA la hrană: Apicultorii cer scăderea TVA-ului la zahăr – principalul substituent de hrană pentru albine în perioadele critice – de la 21% la 11%, nivel aplicat furajelor pentru alte animale.
  • Revizuirea impozitelor auto: Modificările fiscale din decembrie au dus impozitele pentru mijloacele de transport apicol la sume uriașe, între 2.000 și 3.000 de lei pe an, costuri care se reflectă direct în prețul mierii.

Amenințarea importurilor și a „mierii false”

O preocupare majoră o reprezintă importurile scutite de taxe din statele Mercosur (precum Argentina și Brazilia). Până în prezent, din această regiune intrau în UE aproximativ 45.000 de tone de miere cu taxe vamale, însă volumele ar putea exploda.

„Piața va fi inundată de miere ieftină. Categoric vor fi afectați nu numai apicultorii din România, ci toți apicultorii din Uniunea Europeană. Apicultorul nu va mai putea susține economic familiile de albine, pentru că nu mai este rentabil. Practic, este falimentar”, a avertizat Răzvan Coman.

Pentru a proteja piața internă, ACA solicită ca 100% din loturile de miere importate să fie analizate în laboratoare certificate, și nu doar 4%, cum se întâmplă în prezent.

Apicultorii amintesc de un raport EFSA din 2023 care a demonstrat că peste 60% din cele peste 300 de probe de miere importată testate erau, de fapt, siropuri de zahăr.

Aceste surogate mențin prețurile artificial de scăzute, chiar și atunci când producția internă este minimă (cum a fost cazul mierii de salcâm de anul trecut, care a atins doar 10-20% din potențial).

Estimări optimiste pentru producția din 2026

În ciuda provocărilor, estimările pentru producția de miere din acest an sunt pozitive. ACA preconizează o recoltă de 17.000 – 18.000 de tone, favorizată de temperaturile mai scăzute din această perioadă, care au încetinit dezvoltarea vegetației, protejând culturile de înghețuri târzii.

De asemenea, efectivele au fost refăcute. Dacă în iarna lui 2025, populația de albine scăzuse dramatic la 1,2-1,3 milioane de familii din cauza pierderilor, în prezent, apicultorii români gestionează din nou un efectiv de aproximativ 1,5-1,6 milioane de familii.

Totuși, liderul ACA subliniază că schimbările climatice au devenit o provocare zilnică, obligând apicultorii la o adaptabilitate extremă și la decizii luate sub presiunea timpului.

