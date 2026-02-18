Mihaela Neagu, numită de presa centrală „Regina Contractelor cu Statul”, va controla, alături de soţul său, 50% din televiziunea Agro TV, relatează Pagina de Media.

Acest subiect s-a discutat în ședința publică a Consiliului Naţional al Audiovizualului, întrucât era nevoie de votul majorităţii pentru a se aproba această modificare.

Mihaela Neagu a lipsit de la discuții inițial, fiind prezent doar administratorul Sorin Lăpuşan (care este şi acţionar minoritar). Totuși, membrii CNA au ținut să o audieze și pe aceasta, pentru a-i afla planurile. Ulterior, aceasta a participat la ședință prin Zoom.

„Noi funcţionăm pe următorul principiu. Atunci când avem o modificare de acţionariat şi există o modificare consistentă, dorim să vorim şi cu persoana sau persoanele care intră în acţionariat, să ştim ce se doreşte, ce planuri sunt”, a spus Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA.

„După cum se ştie sau poate nu ştiţi, eu sunt proprietarul singurei fabrici de zahăr din România. Am achiziţionat-o în 2023, cu acţionariat român. Lucrez în prezent cu peste 500 de fermieri, cu peste 150 de procesatori, adică le livrăm marfă. Am contact direct cu tot ce înseamnă agricultură şi pe parcurs am observat că foarte greu ajunge informaţia.

Îmi doresc să realizăm cât mai mult material de calitate, să digitalizăm tot ce se poate digitaliza, să ajungem în casa oricărui fermier şi business-ul meu este un business conex pentru că mi-am dat seama că de foarte multe ori în tehnologie fermierii pierd pentru că nu au acces la informaţie direct. De aceea m-am gândit că am putea să dezvoltăm, să inovăm şi să venim cu programe şi cu ştiri cât mai bune, să prindem un spectru cât mai larg.

Vreau să ajung în casele cât mai multor fermieri. Am observat că fermierii nu sunt updataţi cu noile tehnologii, cu conţinut de calitate, nu sunt în termen cu tot ceea ce înseamnă modernizarea agriculturii aşa cum se întâmplă şi cu alte ţări membre şi am spus că este un lucru foarte bun să investesc şi în zona aceasta să putem ajunge în casele dumnealor şi să aibă acces la un conţinut tehnic cât mai ridicat”, a spus aceasta, relatează Pagina de Media.

De asemenea, Mihaela Neagu a mai spus faptul că își dorește ca televiziunea să meargă din fermă în fermă şi să prezinte românilor „la ce nivel suntem, cum se procesează alimentele şi să putem să prezentăm cât mai multe lucruri pentru opinia publică şi în ce priveşte calitatea alimentelor dar să venim şi cu tehnologii în ce priveşte implementarea culturilor.

Îmi doresc să schimbăm formatul, să mergem pe un conţinut mai relevant, să ajutăm în general fermierii care sunt şi tineri şi se află la început de drum”.

