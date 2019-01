Mihai Daniel, eroul care l-a salvat pe tânărul căzut pe șine, la metrou, povestește cum s-a întâmplat totul

Pe pagina de Facebook Există un erou e prezentată povestea voluntarului Mihai, care „pe cât de tânăr este, pe atât de multă experiență are deja”.

„Ora 15.25…tocmai ce ajunsesem in Bucuresti si ma băgasem la somn, cu gândul la garda de diseara. Fix cand sa închid wi-fi-ul,primesc caz: Am zburat imediat la masina sa-mi iau trusa si sa fug către metrou. Am ajuns primul,toată lumea pe lângă metrou, victima, un băiat de 17 ani, fix între cele 2 sine de tren, orientat ca intr-un PLS, pe sensul spre Unirii. Am dat ferm pe toată lumea la o parte, mi-am scos lanterna, m-am pus pe burta si am inceput sa vorbesc cu „Andrei”. Am vorbit calm, l-am linistit, l-am întrebat ce il doare,unde este lovit si cum a ajuns acolo. A zis ca il dor toate, dar cel mai rau capul, burta si in piept. Mi-a zis ca nu stie cum a ajuns acolo si ca sa.l scoatem mai repede ca ii e frig rau. Au ajuns pe rând, Pompierii Morarilor, Politie, GSS, Salvatori metrorex,punct comanda ISU. Baietii de la Morarilor ma știau foarte bine….”IAR TU?” ??

Ia lanterna si continua sa vorbesti asa cu el. Mi-au dat lanterna lor, a mea începuse un lung program de somn. L-am întrebat dacă vede lumina lanternei,dacă stie la ce gura de metrou e, cum a petrecut Revelionul si in ce an am trecut. Avea momente in care nu imi vorbea, atunci l.am strigat sa stea de vorbă cu mine. A vorbit putin cu el si Ofițerul ISU, care i-a zis sa vorbeasca in continuare cu mine.Au ajuns în vreo 10 minute si Salvatorii Metrorex după care așteptau băieții Olx-ul pentru a coborî sub metrou. A apărut și UTIM, domnul doctor foarte tânăr și extrem de draguț, „ia zi voluntare tot ce stii” si i-am înșirat toate informatiile. Au coborât Salvatorii după el,datele preliminare” e conștient, plagă cu hemoragie masivă occipitala,plagă axila stanga,multiple contuzii abdomen si torace. Fara plăgi care sa necesite garou. S-a introdus targa lopata,s.a asigurat victima, si pe partea dreapta a metroului,partea cu linia sub tensiune,a fost extras si pus în salonul călătorilor, sub lanterne pentru a se dezbraca si a se vedea toate plăgile. Aceleasi, dar si cu o suspiciune de pneumotorax stâng, având în vedere poziția nefirească a acelei părți a toracelui. (mult mai ridicată fata de cea dreapta). Constante nu foarte satisfăcătoare,TA 8, SpO2 98, Pp.78, dar care brusc, probabil datorate hemoragiilor,s.au prăbușit.Medicul a sedat si Intubat baiatul,după ce s.au limitat hemoragiile si s.a efectuat scurta anamneza. După aproximativ o oră de la apel,victima a fost transportată la Ambulanță,în vederea transportului rapid la spital. Fiind primul ajuns,am fost identificat de către poliție și cu numele la pompieri. Dupa scurtele felicitări din partea tuturor forțelor pentru felul în care am gestionat situatia (pe bune :))…doar l-am tinut de vorbă și le spuneam informatiile celor din picioare, deoarece vorbea foarte încet și fiind multa gălăgie, de mai sus nu se auzea) m-am retras către casa (poate mai prind o jumătate de oră de somn până la 19:))) )

Liber si predat UTIM Chimiști inconstient,dar conteaza ca e in viață și ca poate o sa traiasca!”

DESPRE PROIECTUL EXISTĂ UN EROU

Oricine poate fi erou, oricine poate fi voluntar. Proiectul a apărut din nevoia unui sistem de alarmare a voluntarilor ASSB, în cazul unor situații urgente aflate în locuri publice. Voluntarii respectivi sunt instruiți în tehnicile de prim ajutor şi pot reprezenta first responderii care să ajungă într-un interval de maxim 5 minute la locul accidentului, astfel încât persoana în pericol să poată primi suport vital de bază înainte de instalarea unor leziuni ireversibile.

Astfel, toți cei care vor să facă parte din program trebuie să intre pe site, unde completează un formular în urma căreuia este contactat pentru detalii despre un curs de prim ajutor pe care este obligatoriu să îl urmeze. Dacă iau minim nota 7 la cursul de prim ajutor, voluntarii devin membri ai proiectului. Apoi, dacă se află în apropierea unui accident, vor primi o alertă și pot să intervină pentru a ajuta.

Cum te înscrii în proiect?

Completezi formularul de înscriere aici

Primești un sms cu detaliile cursului de prim ajutor, la care trebuie să răspunzi confirmând prezența, sau cerând reprogramare

Aduci contractul de voluntariat în dublu exemplar și o copie CI la cursul de prim ajutor

Promovezi cursul de prim ajutor cu minim 7

Confirmi promovarea cursului de prim ajutor coordonatorului programului și îți schimbi parola accesând linkul primit pe e-mail

După primirea email-ului de confirmare a activării contului, te poți loga pe aplicația smartphone (Android: existaunerou'; iOS: exista un erou'), sau pe program.existaunerou.ro (în cazul în care nu ai smartphone), cu user-ul (adresa de email) și parola folosite la înscriere

Când primeşti alerta cu nume, vârstă, sex şi locaţia victimei, evaluezi distanța şi pleci imediat spre caz

Dacă nu ai destule informaţii despre locaţie, suni la 021.201.51.04 pentru a obţine mai multe detalii

La ajungerea la caz, te asiguri, asiguri victima, evaluezi victima şi:

– suni la medicul coordonator la nr. 021.201.51.02 dacă starea pacientului este gravă

IMPORTANT: În caz de stop cardio-respirator, începi manevrele de resuscitare şi rogi pe cineva să te ajute cu apelul în dispecerat pentru a menţine permanent legatura cu medicul coordonator

– dacă nu este o urgenţă de grad 0, acorzi primul ajutor până la sosirea echipajului medical(echipaj SABIF sau SMURD) şi suni în dispecerat la 021.201.51.04 pentru a comunica ce ai făcut şi pe mâna cui ai lăsat cazul

IMPORTANT: Trebuie să ai minim 14 ani şi să vrei sa salvezi o viaţă. La înscriere, vei fi programat pentru un curs de prim ajutor şi dacă îl absolvi, începi să primeşti alerte. Mai departe, totul depinde de disponibilitatea ta şi de dorinţa de a salva o viaţă.