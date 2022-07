„Îmi pare nespus de rău pentru tot ce s-a întâmplat, dar mă bucur că cei doi micuți sunt bine. Chiar am vorbit cu părinții și vor veni la următoarea etapă de la Deva”, a spus Mihai Leu.

Cei doi copii au suferit răni minore după ce Mihai Leu a derapat cu bolidul în timpul cursei și a ieșit în decor, acroșând un gard de protecție de pe marginea circuitului. Ei au primit îngrijiri mediale la fața locului, fără a fi nevoie de transportare la spital.

De asemenea, Mihai Leu nu a necesitat îngrijiri medicale, viteza la impact fiind foarte mică.

„Am pierdut pur și simplu controlul mașinii, nu am putut să o controlez până la capăt. Îmi pare rău, au fost doi copii. Am vorbit, unul dintre ei are o rană la picior, are o tăietură”, declarat Mihai Leu după cursă.

În urma incidentului, Federația Română de Automobilim Sportiv a deschis o anchetă pentru a vedea circumstanțele în care s-a produs incidentul.

