Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, la Super Rally Târgu Mureș.

Pilotul a declarat în direct la Digi24 că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat și că s-a interesat imediat de starea celor doi copii.

„Am pierdut pur și simplu controlul mașinii, nu am putut să o controlez până la capăt. Îmi pare rău, au fost doi copii. Am vorbit, unul dintre ei are o rană la picior, are o tăietură. Acum l-au cusut la spital și va pleca acasă”, a spus Mihai Leu.

El a spus că a vorbit cu părinții ambilor copii și că va ține legătura cu ei.

„Am înțeles că le plac mașinile. Vreau să devin prieten cu acești copii. Sper să pot să aduc odată mașina la Târgu Mureș să mergem împreună pe circuit și sper să le fac alte bucurii, care cumva să dea uitării acest incident foarte neplăcut”, a mai adăugat el.

Pilotul de raliuri Titi Aur a precizat că nu a fost vorba despre un accident, ci despre o ieșire în decor.

„Vreau să corectez, în primul rând nu a fost un accident, ci a fost o ieșire în decor. În automobilismul sportiv, aceste lucruri sunt permise. Mihai a mers și merge de fiecare dată, ca un adevărat campion, doar pentru locul I, se luptă pentru locul I. Locul I în automobilism înseamnă să fii mereu la limită, să treci puțin peste limită”, a declarat Titi Aur, la Antena 3.

Acesta a adăugat că este posibil „să fi trecut puțin limita”, derapând prea mult pentru un monopost.