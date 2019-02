Tudose a spus că are dovezi privind numirile celor doi încă de săptămâna trecută și a recunoscut că astfel de aranjamente se făceau și în perioada în care era el premier. „De asta am plecat, că nu am mai suportat”, a mai spus acesta.

„Vă voi face dovada pe un telefon care nu este acum la mine că cele două numiri de astăzi, cea a domnului Cuc şi cea a domnului Suciu, sunt aranjate de o săptămână (…) de domnul Dragnea. CEx-ul de astăzi al PSD este o butaforie, ca toate celelalte. La ultimul CEx la care am participat eu, când a fost numit domnul Petrescu la Comunicaţii, chestia asta era aranjată cu două săptămâni înainte. (…) Pot demonstra cum se fac cărţile cu două-trei săptămâni înainte”, a declarat Tudose la TVR.

Comitetul Executiv Naţional a votat, marţi, aproape în unanimitate, noile propuneri de miniştri, la Dezvoltare Regională şi Transporturi. Este vorba despre Daniel Suciu, liderul deputaţilor PSD şi de Răzvan Cuc, care a mai fost ministru pe acest portofoliu, în Cabinetul Tudose.

Şedinţa PSD a fost una tensionată, după ce Niculae Bădălău a anunţat că nu îl susţine pe Răzvan Cuc, pentru postul de la Transporturi. Dragnea a anunţat că Răzvan Cuc s-a mutat în altă filială, şi că este susţinut de PSD Neamţ. Marian Oprişan, liderul PSD Vrancea, l-a atacat pe Dragnea, cerând chiar alegeri pentru funcţia de preşedinte al PSD, al cărui mandat se termină în toamnă.

