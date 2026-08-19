Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, fostul oficial în vârstă de 35 de ani a subliniat că procesul democratic nu trebuie întrerupt pe termen nedeterminat de agresiunea militară a Moscovei.

„Democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia”

Mihailo Fedorov a susținut că Ucraina luptă pe front tocmai pentru a-și păstra statutul de stat european liber și democratic.

Potrivit fostului demnitar, țara se confruntă în prezent cu o „criză sistemică de guvernare” și cu o lipsă de curaj în adoptarea schimbărilor necesare, indicând corupția internă drept un factor care afectează direct efortul defensiv al națiunii.

Deși nu i-a pronunțat direct numele președintelui Volodimir Zelenski, mesajul lui Fedorov vizează decizia autorităților de la Kiev de a suspenda scrutinul electoral pe perioada aplicării legii marțiale.

Fostul ministru a pledat pentru găsirea unui „mecanism legal, sigur și realist” care să garanteze desfășurarea alegerilor fără a pune în pericol securitatea națională.

Fedorov a precizat că i s-au oferit alte funcții guvernamentale după demitere, inclusiv cea de viceprim-ministru pentru inovație militară, însă a refuzat, menționând că ar accepta să revină în Executiv doar la conducerea Ministerului Apărării.

Culisele demiterii și tensiunile din conducerea armatei

Demiterea neașteptată a lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al apărării s-a produs la sfârșitul lunii iulie, după numai șase luni de mandat. Decizia a generat un val de nemulțumire și proteste în rândul opiniei publice din Ucraina.

Surse politice de la Kiev pun înlăturarea sa pe seama divergențelor profunde pe care le-a avut cu fostul comandant-șef al armatei Oleksandr Sîrskîi. Tensiunile din eșalonul superior al apărării au dus, câteva săptămâni mai târziu, și la înlocuirea generalului Sîrskîi, pe fondul presiunii civice tot mai mari asupra președinției.

În locul lui Fedorov, conducerea interimară a Ministerului Apărării i-a fost încredințată lui Yevgheni Khmara, un oficial din cadrul serviciilor de informații cu un profil politic discret.

Profilul omului care a transformat tehnologia în armă de război

Mihailo Fedorov este recunoscut pe plan internațional pentru reformele radicale introduse în sistemul de apărare al Ucrainei.

În calitate de fost ministru al transformării digitale, el a pus bazele „Armatei IT a Ucrainei”, mobilizând mii de voluntari pentru acțiuni cibernetice împotriva infrastructurii ruse imediat după invazia din februarie 2022.

Ulterior, el a creat proiectul „Armata Dronelor” și a introdus un sistem de gamificare pe front, oferind credite unităților militare pe baza numărului de ținte inamice lovite.

Printre acțiunile sale cu impact strategic s-a numărat și intervenția directă pe lângă fondatorul SpaceX, Elon Musk, pentru a bloca utilizarea terminalelor Starlink de către trupele ruse în atacurile cu drone, acțiune care a perturbat semnificativ avansul Moscovei.

Atacuri masive cu drone pe teritoriul Rusiei

Sfidarea politică de la Kiev survine pe fundalul unei intensificări masive a operațiunilor militare la distanță desfășurate de forțele ucrainene. În ultimele săptămâni, Kievul a lansat sute de drone asupra rafinăriilor de petrol și centrelor logistice din Federația Rusă.

Unul dintre cele mai ample atacuri a vizat regiunea Moscovei, unde au fost lansate aproximativ 600 de drone într-o singură noapte, conform declarațiilor guvernatorului regional Andrei Vorobiev. Bilanțul recent al atacurilor încrucișate indică pierderi de vieți omenești de ambele părți ale frontului.

În paralel, pe plan internațional, prim-ministrul britanic Andy Burnham a reconfirmat sprijinul ferm al Regatului Unit pentru Ucraina, în pofida avertismentelor venite de la Moscova privind utilizarea dronelor de fabricație britanică pe teritoriul rus.