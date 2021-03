Viața lui Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, este măsurată acum în speranțe uriașe. Și în vise în care băiețelul care are ceva mai mult de 3 ani ar putea să meargă din nou. Așa cum o făcea înainte ca îngrozitoarea maladie – amiotrofia spinală musculară de tip 2 -, să i se cuibărească în trup și să-l transforme în prizonierul unei vieți chinuite, trăită într-un scaun cu rotile. Pentru micul luptător, zi de zi pândit de complicații ale bolii ce ucide lent, șansa la o viață normală înseamnă un tratament genetic, un soi de vaccin în doză unică, ce poate adus din SUA. Însă pentru a ieși învingător din încleștarea cu maladia, Mihăiță are nevoie de peste 2.100.000 de dolari! Bani pe care familia lui nu-i poate strânge fără ajutorul semenilor.

Un copil vioi, vesel care, la aproape un an, putea face câțiva pași a devenit, aproape peste noapte, captiv într-un cumplit coșmar. Ca la un semn venit de nicăieri, pe Mihăiță au început să-l lase brusc puterile, mersul ale cărui taine abia le deslușea i s-a împleticit, iar dureri mari au început să-l chinuie ori de câte ori copilul își sprijinea piciorușele în pământ. A existat, la un moment dat, un licăr de speranță că Mihăiță nu ar fi bolnav. Că ar fi doar un copilaș ceva mai leneș în mișcări, având în vedere că era puțin plinuț și că se născuse prematur, la 32 de săptămâni.

Dar, din păcate, testele genetice făcute în Rusia au dat verdictul cumplit pe care toată lumea refuza să-l primească: băiatul suferă de amiotrofie spinală de tip 2, o maladie extrem de gravă, care ucide lent toți neuronii motori și, în timp, duce la paralizie și la afectarea tuturor organelor interne. Extrem de rapid, boala a avansat și a cuprins întregul trup al băiețelului care, de atunci, nu a mai cunoscut bucuria de a merge. Mihăiță a rămas țintuit într-un scaun cu rotile.

„Cum un copilaș perfect sănătos, care mergea ca pentru vârsta lui, care nu dădea nici cel mai mic semn de boală, să se îmbolnăvească atât de rău? Nici astăzi, după aproape doi ani, nu știm. Medicii care l-au consultat ne-au spus că nu e din naștere, dar nici nu știu cum s-a declanșat această nenorocire pe capul micuțului nostru Mihăiță…

Confirmarea am primit-o de la geneticienii din Rusia, unde am făcut niște teste suplimentare. Am tot sperat că nu e bolnav, că așa e el, mai leneș, dar nu a fost așa… A fost o lovitură năucitoare, am fost devastați…”, ne-a povestit Natalia Reaboi, 42 de ani, mama lui Mihăiță.