O serie de videoclipuri șocante și un nou raport de investigație scot la iveală cinismul cu care Moscova folosește acești recruți drept trupe de sacrificiu pentru a suplini pierderile masive de pe front.

Trupe de „unică folosință”

Imaginile apărute pe platforma X la începutul lunii ianuarie ilustrează dezumanizarea completă a noilor recruți.

Într-unul dintre videoclipuri, un soldat care spune că se numește Francis este filmat cu o mină antitanc legată de piept.

Un ofițer rus îl împinge brutal într-un tunel subteran, trimițându-l într-o misiune sinucigașă cu o remarcă plină de dispreț: „Micuțule rahat ce ești, azi vei fi desfăcător de conserve. O să sară prin pădure”.

Într-o altă înregistrare, un grup de aproximativ zece soldați africani cântă „Omoto wa waka”, un cântec de război ugandez, într-o pădure înzăpezită din zona de conflict.

Cameramanul rus care îi filmează comentează amuzat: „Unde merg ei, nu va mai fi aceeași poveste”, numindu-i trupe „de unică folosință”.

Egiptul și Camerunul, principalele surse

Potrivit cercetătorilor, numărul africanilor de pe frontul rusesc variază între 1.500 și 4.000. Odată ajunși pe linia frontului, aceștia „nu supraviețuiesc mai mult de câteva luni”.

Un raport detaliat al colectivului de investigații All Eyes on Wagner (AEOW), bazat pe datele programului ucrainean „Vreau să trăiesc”, confirmă recrutarea a cel puțin 1.417 persoane din 35 de țări africane, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2025.

Cele mai mari contingente provin din:

Egipt: 361 de luptători

Camerun: 335 de luptători

Ghana: 234 de luptători

Bilanțul este sumbru: peste 300 dintre aceștia au fost deja uciși în luptă, cele mai mari pierderi fiind înregistrate în rândul camerunezilor.

De asemenea, autoritățile din Nairobi au protestat oficial după ce cel puțin 45 de kenyeni și-au pierdut viața, condamnând folosirea cetățenilor lor drept „carne de tun”.

O strategie de stat, nu un accident

Lou Osborn, membră a AEOW, subliniază că prezența acestor oameni în tranșee nu este întâmplătoare.

„Recrutarea cetățenilor africani nu este un fenomen izolat, ci o strategie organizată a Rusiei, care încearcă să suplimenteze lipsa de personal militar pe măsură ce conflictul se prelungește”, a declarat Lou Osborn.

Campaniile de recrutare sunt agresive și se desfășoară online, vizând tineri vulnerabili economic, cărora li se promit salarii și cetățenie, fără a li se prezenta riscurile reale ale „mașinii de tocat carne” din Donbas.

