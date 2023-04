Surse din anturajul miliardarului Rupert Murdoch, citate de Vanity Fair, au precizat că logodna a fost anulată brusc. Rupert Murdoch ar fi început să se simtă inconfortabil din cauza credinţelor evanghelice ale viitoarei sale soţii. Căsătoria lor ar fi trebuit să aibă loc în vara acestui an.

Rupert Murdoch, în vârstă de 92 de ani, anunța în a doua jumătate a lunii martie logodna cu Ann Lesley Smith, o fostă capelană a Poliţiei din San Francisco, în vârstă de 66 de ani, potrivit Agerpres. Acesta declara în New York Post, unul dintre tabloidele sale, că a cerut-o în căsătorie pe Ann Lesley Smith de Ziua Sfântului Patrick.

Rupert Murdoch a divorţat în august 2022 de cea de-a patra soţie a lui, modelul american Jerry Hall, după şase ani de viaţă comună.

Magnatul, a cărui avere familială a fost estimată de revista Forbes la peste 17 miliarde de dolari, deţine sute de companii media, mai ales în Statele Unite, inclusiv societăţi care controlează influentul post de televiziune Fox News, cotidianul economic The Wall Street Journal şi tabloidul newyorkez cu opinii de dreapta New York Post. El este, de asemenea, patronul publicaţiilor britanice The Sun şi The Times şi al unor ziare din Australia.

Recomandări Cronica unui fiasco legislativ. Cum s-au împiedicat liderii PNL și PSD de pragul la abuzul în serviciu

Miliardarul a fost căsătorit mai întâi între 1956 şi 1967 cu Patricia Booker, o însoţitoare de bord australiană, apoi, timp de peste 30 de ani, până în 1999, cu o jurnalistă britanică, Anna Mann, care a primit peste 1 miliard de dolari după divorţul lor, potrivit relatărilor apărute în presa din acea vreme.

S-a căsătorit din nou, la doar câteva zile după acel divorţ, cu o femeie de afaceri de origine chineză, absolventă a Universităţii Yale, Wendi Deng. Divorţul lor a fost pronunţat la New York în 2013. Rupert Murdoch are şase copii.

GSP.RO Adelina, soția lui Cristi Chivu, anunț surpriză la 15 ani de căsnicie

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Îţi mai aduci aminte de actorul care l-a jucat pe Hercule? Nu îl recunoşti pe Kevin Sorbo, are 63 de ani

Viva.ro Îl mai știi pe Mircea Radu de la Din Dragoste? Cum arată acum și ce se întâmplă cu el, după ce s-a mutat din București și s-a retras din televiziune

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Schimbare majoră pentru românii care îşi vând maşina. Sunt obligaţi să facă rost de un nou document

Știrileprotv.ro O femeie a fost prinsă în timp ce fura mâncare dintr-un magazin din Italia. Reacția carabinierilor a surprins o țară întreagă

FANATIK.RO Acuze incredibile împotriva lui Florin Talpan: „Mi-a dat țeapă! Mi-e frică să nu pună vreun ucrainean să mă omoare!” Reacția nervoasă a juristului CSA Steaua. Video exclusiv

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro 'Condițiile nu erau propice pentru ce am eu'. Boala cu care se confruntă Ada Dumitru, după Survivor

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2023. Fecioarele au ocazia să exerseze o metodă bună de a se liniști singure, atunci când se confruntă cu bănuieli sau temeri