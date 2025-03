Conform unei analize a cotidianului britanic The Guardian, Donald Trump s-a aflat și în weekendul care tocmai a trecut în Florida, fiind a șasea vizită de la preluarea mandatului său, la 20 ianuarie 2025.

„Este costisitor, dar nu prea avem de ales”

Deplasările președintelui american devin o povară financiară pentru Palm Beach, necesitând resurse semnificative. Șeriful Bradshaw este nevoit să mobilizeze elicoptere, personal suplimentar și șalupe pentru a proteja reședința lui Trump, precizând că cererile Secret Service sunt „substanțiale”.

„Este costisitor, dar nu prea avem de ales”, a spus șeriful Bradshaw, în urmă cu o lună, , chiar înainte ca liderul de la Casa Albă să ajungă în Florida pentru o ședere de șase zile.

Deși șeriful nu a dorit să ofere imediat detalii despre cheltuieli, costurile zilnice pentru protecția lui Donald Trump se ridică la 240.000 de dolari.

Comisarii au aprobat cererea de 45 de milioane de dolari a lui Bradshaw pentru securitatea vizitelor lui Trump până în noiembrie, sumă care va crește.

„Am auzit deja unele informații conform cărora ar putea petrece mai mult timp aici decât în Washington”, a precizat Bradshaw. „Cu siguranță îl veți vedea aducând lideri ai lumii. Aceasta este o schimbare semnificativă a costurilor pentru securitate”, a mai adăugat șeriful.

Cheltuielile pentru călătoriile lui Donald Trump

Costurile pentru călătoriile lui Trump sunt și mai mari. Printre acestea se numără o deplasare de milioane de dolari la Super Bowl și o apariție la Nascar Daytona 500. Air Force One, cu un cost operațional de aproape 200.000 de dolari pe oră, este folosit pentru deplasările președintelui american.

La un zbor de aproximativ două ore de la Washington D.C., fiecare deplasare la și de la aeroportul internațional Palm Beach îi costă pe americani aproximativ un milion de dolari.

Conform unui raport al GAO din 2019, agențiile federale au cheltuit în medie 13,6 milioane de dolari pentru fiecare dintre cele patru vizite ale lui Trump la Mar-a-Lago, din 3 februarie până în 5 martie 2017, efectuate în primul mandat.

În 2017, acesta a petrecut patru din primele șapte weekenduri imediat după învestire jucând golf în Florida. Anul acesta, cifra a ajuns deja la șase.

Noah Bookbinder, liderul grupului Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), care a notat mai mult de 500 de vizite ale lui Trump la proprietățile pe care le deținea în primul mandat, a declarat că schema se repetă deja.

„Ne dorim ca președinția să fie principalul obiectiv al președintelui”

„Plecăm de la principiul clar că președinții au dreptul la protecție din partea Secret Service oriunde s-ar duce și că transportul lor este acoperit. Nu este nimic în mod inerent în neregulă cu acest lucru atunci când face oricare dintre lucrurile pe care le face”, a spus el.

„Totuși, există probleme serioase. Una dintre ele este că și-a păstrat dreptul de proprietate asupra afacerilor sale, astfel încât nu este vorba de o vizită la casa președintelui; este vorba de o vizită la afacerea președintelui, unde plata se face direct către o afacere care îi aduce beneficii președintelui.

Ne dorim ca președinția să fie principalul obiectiv al președintelui. Asta nu înseamnă că președinții nu au timp să se recreeze și să ia o pauză ca oricine altcineva, dar atunci când te duci la propria proprietate de afaceri, atenția se mută, cel puțin potențial, de la îndatoririle tale oficiale la promovarea și participarea la afacerea ta.

Iar aceasta este o problemă diferită față de faptul că președintele își ia mai multe weekenduri libere decât ne-am dori, sau de cât de des joacă golf, sau orice altceva de acest gen”, a mai afirmat Noah Bookbinder.

Robert Weissman, co-președinte al Public Citizen, a exprimat preocupări similare, arătând că Trump a taxat excesiv Serviciul Secret pentru cazarea la proprietățile sale.

În cele din urmă, comitatul Palm Beach se așteaptă să obțină rambursarea pentru sumele cheltuite pentru protejarea președintelui. Însă aceasta nu este o consolare pentru locuitorii care plătesc acum nota de plată.

