„Miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 10.05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din dreptul poligonului. Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și a fost pusă în aplicare procedura operațională specifică acestei situații”, au transmis reprezentanţii MApN, într-un comunicat de presă.

O echipă de scafandri a fost trimisă pentru identificarea și pentru neutralizarea minei descoperite.

Amintim faptul că un incident asemănător a avut loc în august 2025, când o mină marină a fost găsită pe plaja Vadu.

Și în aprilie 2024, o mină marină a fost descoperită în Delta Dunării, iar ISU și Forțele Navale Române s-au contrazis pe războiul din care provine arma

De asemenea, o explozie a avut loc pe data de 14 august 2023, în zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești, a anunțat ISU Constanța, care a precizat că este „posibil să fie vorba de o mină marină”. Mai multe echipe de intervenție au venit la fața locului, iar o a doua mină a fost raportată în zonă.

