Meseria pe care Mihaela Tatu a avut-o la 19 ani: „Mama nu m-a lăsat”

Mihaela Tatu spune în fața actorului că intenționa, când a terminat liceul, să dea examen la Teatru, dar mama ei s-a opus.

Mihaela Tatu a lucrat la întreprinderea Hidromecanica din Brașov

„Eu m-am angajat «cu pile», ca muncitor necalificat, la uzina din Brașov. Pentru că, după ce am terminat liceul, mama nu m-a lăsat să dau la Teatru. «Numai femeile de moravuri ușoare merg la Teatru și trebuie să facă alea-alea cu regizorii să primească roluri»… Asta se întâmpla în 1981! Și am zis că nu dau la nicio facultate și o fac de râs. Mama fiind o femeie foarte mândră! Și m-am anagajat la întreprinderea Hidromecanica.

M-am atașat de oameni, dar mirosea urât, trebuia să mă trezesc dimineața… Însă am învățat să ascut cuțite de la mașina de tocat carne și făceam «ciubucuri» și făceam bani de țigări, că pe vremea aia mama nu știa că eu fumez… Aveam 19 ani! Eu nu am fumat niciodată în fața mamei sau a tatălui”, spune Mihaela Tatu la „Întrebarea mesei rotunde”.

Fosta prezentatoare de la „De 3X femeie” afirmă că și-a depășit condiția la avea vreme și că s-a descurcat foarte bine în uzină, dar nu era deloc fericită de job-ul ei.

Mihaela Tatu la „Întrebarea mesei rotunde”, emisiune difuzată de Acasă TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

„După trei luni am luat categoria trei. După șase luni m-am făcut dispecer. După un an, funcționar economic, pentru că am făcut tot felul de școli de contabilitate. Am ajuns contabil-șef de atelier! Cât timp am stat în contabilitate, așa ce nu mi-a plăcut încât am somatizat, m-am îmbolnăvit. Am făcut zona zoster, oreion bilateral… Îmi scăzuse sistemul imunitar pe baza nemulțumirii.

Eu atunci am conștientizat nivelul de tristețe pe care-l aveam și unde a ajuns să ducă. Câte puțin, câte puțin, se stingea viața din mine. Ori eu sunt o solară! Mi-aduc aminte că atunci când m-am măritat, a luat-o tata pe mama de umăr și i-a zis: «Măi, nevastă, ne-a plecat bucuria din casă»”, mai afirmă Mihaela Tatu în fața lui Marius Manole.

Vedeta și-a vândut o casă și a plecat din România

Unul dintre cele mai importante momente pentru vedetă a fost când a lăsat totul și a plecat într-o călătorie în lume.

„Am avut niște probleme de sănătate tocmai ca urmare a suportării anumitor nemulțumiri de pe vremea când făceam lucruri împotriva pricipiilor mele. Acea nemulțumire s-a transformat într-un fibrom care nu știam dacă e cancer sau nu, în niște pietre la colecist, niște pietre la rinichi, ruptură de ligament încrucișat și menisc…

Eu făceam sport de performanță pe atunci. Dans sportiv, aveam cal, călăream, cățărare, parapantă, bungee jumping, tot ce era adrenalină… Eram foarte bine pregătită fizică! Viața mi-a dat la «gioale» la propriu. Mi-am luat o pauză de doi ani și am călătorit în toată lumea. Eu strânsesem bani, am cumpărat case și era să mor… Așa că am vândut o casă și am plecat”, mai spune Mihaela Tatu.

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