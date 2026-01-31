Ordinul extinde lista condițiilor care limitează eligibilitatea pentru serviciul militar pe timp de război, mobilizare sau lege marțială.

Lista actualizată include 35 de condiții medicale care exclud semnarea unui contract militar.

Printre acestea se regăsesc tulburările mintale și comportamentale cauzate de consumul de substanțe psihoactive, lipsa degetelor, „scurtarea” membrelor cu 8 cm, precum și prezența unor corpuri străine în creier, chiar și atunci când acestea afectează doar minor funcțiile sistemului nervos.

Alte condiții adăugate recent sunt deformările membrelor, pierderea persistentă a auzului, patologiile maxilo-faciale, diabetul de orice tip, bolile aortei sau vaselor limfatice și fracturile la coloana vertebrală ori oasele trunchiului și membrelor.

Această modificare intervine într-un context de scădere a numărului de recruți în ultimii trei ani.

Potrivit sursei citate, vicepreședintele Consiliului de Securitate din Rusia, Dmitri Medvedev, a raportat că în 2025 au fost recrutați 422.700 de soldați contractuali și 32.000 de voluntari, care îndeplinesc „sarcina stabilită de Comandantul Suprem”.

Totuși, această cifră este cu aproape 10% mai mică decât în anii anteriori.

În 2024, au fost recrutați 450.000 de soldați și 40.000 de voluntari, iar în 2023, peste 500.000 de persoane s-au alăturat forțelor armate.

Aceste măsuri vin în contextul eforturilor Ministerului Apărării de a crește calitatea fizică și psihică a recruților, în ciuda scăderii interesului pentru serviciul militar în Rusia.

Aproape două milioane de soldați au fost uciși sau grav răniți ori au dispărut de la declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022.