Ministerul Dezvoltării, pușculița cu bani pentru aleșii locali: cine împarte fondurile de miliarde de lei

Organigrama ministerului

În momentul de față Ministerul Dezvoltării îl are ca șef pe Cseke Attila (UDMR), după ce anterior a fost Adrian Veștea (PNL), ajutat de patru secretari de stat și doi subsecretari de stat. PSD i-a susținut și trimis pe Marcel Stoica (secretar de stat), Vlad Niculae (secretar de stat) și Aurel Drăghescu (subsecretar de stat). PNL îi are pe Marin Țole (secretar de stat) și pe Traian Ghilea (subsecretar de stat), în timp ce UDMR are și un secretar de stat, Orsolya Kover, lângă Cseke Attila.

Libertatea a solicitat fișele cu atribuțiile delegate de ministru către fiecare secretar și subsecretar de stat, mai ales în contextul în care fiecare prefect și președinte de Consiliu Județean vor avea discuții cu șefii de la Ministerul Dezvoltării pe tema proiectelor și finanțărilor din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în condițiile în care Guvernul ar vrea să mai reducă din fondurile pentru acesta.

Responsabilii de „Anghel Saligny”

Marcel Stoica, susținut de PSD Buzău, este cel mai influent secretar de stat în ceea ce privește programul „Anghel Saligny”. Conform răspunsului ministerului, Marcel Stoica este inclus în circuitul de avizare internă și referitoare la aprobarea listelor obiectivelor de investiții finanțate în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și a contractelor de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Marcel Stoica. Foto: Inquam Photos / George Calin

De asemenea, coordonează Programul Transnațional Dunărea, Programul pentru Regiunea Dunării și activitățile aferente Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunărea: Danube Strategy Point derulate la nivelul Direcției generale cooperare teritorială europeană și Aria Prioritară 3 Promovarea culturii, a turismului și a contactelor dintre oameni derulate la nivelul Direcției generale dezvoltare regională și infrastructură și Programele de cooperare URBACT II, URBACT III și Interreg URBACT IV, unde la majoritatea are și calitatea de ordonator de credite și semnează toate documentele.

Nu în ultimul rând, monitorizează Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

De partea cealaltă, la liberali, cel mai influent este Marin Țole, care a ajuns încă din 2021 pe funcție susținut de PNL Teleorman. Acesta este în circuitul de avizare internă a ordinelor referitoare la aprobarea listelor obiectivelor de investiții finanțate în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Marin Țole, secretar de stat in Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Foto: Inquam Photos / George Călin

De asemenea, coordonează activitatea Direcției generale cooperare teritorială europeană și Programului privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ derulat la nivelul DGDRI, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, acesta semnează, pentru și în numele ministrului, toate documentele elaborate la nivelul compartimentelor funcționale și programului menționat, cu excepția celor de care răspund alți demnitari.

Tot Țole monitorizează Inspectoratul de Stat în Construcții I.S.C și Agenția Națională pentru Locuințe.

PNRR, în responsabilitatea UDMR

În ceea ce o privește pe Kover Orsolya, reprezentanta UDMR coordonează activitatea Direcției generale implementare Plan Național de Redresare și Reziliență, activitatea Direcției urbanism și construcții și Direcției politici și strategii din cadrul DGDRI, precum și Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 și Răspunsul sectorului public din România la COVID-19 II, aferente Contractelor de finanțare nr. I și nr. II dintre România și Banca Europeană de Investiții semnate la București la 15 decembrie 2022 și Luxemburg la 19 decembrie 2022. De asemenea, deține calitatea de ordonator principal de credite pentru toate operațiunile aferente activității Direcției generale implementare Plan Național de Redresare și Reziliență.

Kover Orsolya. Foto: Agerpres

Și alți demnitari au primit responsabilități, dar fără a fi în zone de impact. Vlad Niculae, susținut de PSD Argeș, monitorizează: a) Agenția Națională a Funcționarilor Publici; b) Institutul Național de Administrație; c) activitatea de transpunere a directivelor UE aflate în aria de competențe a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu scopul de a reduce la minimum riscul declanșării procedurilor de infringement.

Tot Niculae este cel care coordonează: a) activitatea Serviciului contencios din cadrul Direcției generale juridice; b) activitatea Unității de Politici Publice; c) Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC; d) Programul Transnațional Central Europe, Programul INTERREG EUROPE 2014-2020 și 2021-2027; e) Programul INTERACT III 2014-2020; f) Programul Interreg INTERACT IV 2021-2027; g) Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013; h) Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020; i) Programul Interreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina.

Aurel Drăghescu, susținut de PSD Gorj, coordonează: a) Programul operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013; b) Programul operaţional comun România – Republica Moldova 2014-2020; c) Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova; d) Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina; e) Programul operaţional comun România – Ucraina 2014-2020; f) Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013; g) Programul Interreg V-A România – Bulgaria; h) Programul Interreg VI-A România-Bulgaria; i) Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013; j) Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; k) Programul (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre; l) activitatea Compartimentului relația cu Parlamentul din cadrul Direcției avizare și relația cu Parlamentul, Direcția generală juridică; m) activitatea de dialog social și asigură președinția Comisiei de dialog social. Ultimul subsecretar de stat, Traian Ghilea (susținut de PNL Bihor), coordonează: a) Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia; b) Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia; c) Programul Interreg IPA România-Serbia; d) Programul Interreg V-A România – Ungaria; e) Programul Interreg VI-A România-Ungaria.

