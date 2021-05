Ministerul Educației a făcut publice, vineri, 21 mai, rezultatele raportărilor privind vaccinarea personalului din sistemul de învățământ preuniversitar (de stat) și din sistemul de învățământ superior (de stat și privat).

Din totalul de 266.120 de angajați titulari în învățământul preuniversitar de stat s-au vaccinat 151.133 de persoane (112.559 cadre didactice și 38.574 personal didactic auxiliar și nedidactic).

Dintre aceștia, un număr de 125.523 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare.

Raportat la totalul de angajați titulari, se înregistrează o rată de vaccinare de 56,8%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 58%.

De asemenea, din totalul de 51.411 angajați titulari în învățământul universitar de stat și privat s-au vaccinat 34.040 de persoane (22.391 cadre didactice și 11.649 personal didactic auxiliar și nedidactic).



Dintre aceștia, un număr de 30.574 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare.

Raportat la totalul de angajați titulari, se înregistrează o rată de vaccinare de 66,2%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 76,5%.

Astfel, din totalul de 317.531 de angajați titulari în învățământul preuniversitar de stat și în sistemul de învățământ superior (de stat și privat), s-au vaccinat 185.173 (134.950 cadre didactice și 50.223 personal didactic auxiliar și nedidactic).



Un număr de 156.097 de angajați au parcurs schema completă de vaccinare.

Raportat la totalul de angajați titulari, se înregistrează o rată generală de vaccinare de 58,32%. Raportat la numărul cadrelor didactice, rata de vaccinare este de 60%.

Statistica publicată de Ministerul Educației vine după ce luni seară, Sorin Cîmpeanu afirma: „cred că am trecut de 50%, nu am datele, nu le are nimeni.”



Miercuri, mii de elevi din București au revenit în bănci după ce Ministerul Educației și Sănătății au emis un ordin prin care permite reluarea cursurile imediat ce incidența dintr-un oraș scade sub un caz de Covid la mia de locuitori.

