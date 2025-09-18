Măsura este consecința aplicării OUG 41/2025, care permite anularea sau suspendarea contractelor fără progres vizibil.

Potrivit documentului guvernamental, contractele denunțate însumează 1,8 miliarde lei, fiind vizate proiectele care nu au inițiat proceduri de achiziții.

Cele 16 contracte suspendate, cu o valoare totală de 906 milioane lei, nu aveau emis ordinul de începere a lucrărilor până la 19 august, data intrării în vigoare a ordonanței.

Componenta Educație (C15) din PNRR a avut inițial o alocare de 3,275 miliarde euro, redusă ulterior cu 718 milioane euro după renegocierea cu Comisia Europeană, la 2,562 miliarde euro.

Până la 31 august 2025, Ministerul Educației semnase 6.628 de contracte, în valoare totală de 3,301 miliarde euro, însă gradul de execuție financiară era de doar 36,17% – echivalentul a 967 milioane euro absorbiți.

Executivul a precizat că vor continua doar proiectele cu ordin de începere și progres consistent, pentru a limita riscul de a rata țintele și jaloanele PNRR. În același timp, Guvernul a cerut excepții pentru proiecte care depășesc bugetul cu 694 milioane lei, considerate esențiale.

Diferența de finanțare – aproximativ 51 milioane euro – ar urma să fie acoperită din economii rezultate din alte investiții, fără suplimentări de la bugetul de stat.

Unele proiecte ar putea fi finanțate din alte surse

Unele proiecte eliminate ar putea primi finanțare din alte surse. De exemplu, în cadrul Investiției 12 – Schema de granturi pentru consorții școlare rurale, campusul din localitatea Prundu Bârgăului (Bistrița-Năsăud), cu un progres de 38%, ar putea fi finalizat în termenul contractual.

De asemenea, pentru Investiția 7 – Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare, se propune suplimentarea fondurilor cu 35 milioane euro din surse alternative, pentru continuarea proiectelor viabile.

În total, aproape 2,71 miliarde lei (circa 550 milioane euro) sunt pierduți sau blocați pentru educație prin aplicarea ordonanței.