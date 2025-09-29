Șeful mercenarilor se află în arest

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omologe din Emiratele Arabe Unite(…) Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, au anunțat reprezentanții Ministerului Justiției, într-un comunicat de presă.

Totodată, autoritățile române au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea.

Pe de altă parte, MJ susține că nu poate comunica informații detaliate cu privire la aceste proceduri, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor trei în România.

Procedura ar putea dura câteva luni

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri, la Antena 3, că extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni, în cel mai optimist scenariu, deoarece România nu are un tratat cu Emiratele Arabe Unite.

Lipsa unui tratat bilateral complică situația

Faptul că nu există un tratat bilateral de extrădare între România și EAU complică semnificativ procesul. Tratatele de extrădare stabilesc cadrul legal, condițiile și procedurile pentru predarea persoanelor căutate.

În lipsa unui tratat, extrădarea nu este o obligație legală automată pentru EAU, ci depinde mai mult de voința politică, de legislația internă a EAU și de principiile de cooperare internațională. Ministrul Justiției subliniază că, deși nu există un tratat, se poate apela la „principiile de reciprocitate”.

Aceasta înseamnă că un stat poate extrăda o persoană către alt stat, chiar și fără un tratat, cu condiția ca statul solicitant să se angajeze să facă același lucru în viitor, dacă situația s-ar inversa. Cazul Potra este un test important pentru capacitatea justiției române de a aduce în țară fugari care se ascund în jurisdicții fără tratate de extrădare.

Marinescu a fost întrebat cât ar putea dura toată procedura de extrădare a celor trei: „Principial, o astfel de procedură de cooperare, care presupune decizia unei autorități judiciare din alt stat, ține de specificitatea procedurilor din statul respectiv.

Unele state au proceduri simplificate, altele mai de durată. Din evaluarea mea, strict teoretic, poate fi vorba de o perioadă de câteva luni. Noi privim cu optimism derularea acestor acțiuni”.

Prins după 7 luni

Horaţiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a fost prins în Dubai pe 24 septembrie, la 7 luni după ce a fost dat în urmărire internațională pentru că a fugit din țară.

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra au fost trimiși în judecată pe 16 septembrie, alături de alte 20 de persoane, pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, fapte comise acum 9 luni, iar Parchetul General a vorbit atunci despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”.

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.











