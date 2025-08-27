Cele mai afectate zone de aerul toxic din București. Cum s-a deplasat norul de fum de la Dragonul Roșu

Aer toxic după incendiul din Dragonul Roșu

Incendiul de la complexul comercial Dragonul Roșu din Dobroești, Ilfov, a declanșat o amplă operațiune de monitorizare a calității aerului în București și împrejurimi.

În urma incidentului de marți seara, un nor de fum a traversat Bucureștiul și a ajuns în mai multe zone din Sectorul 3 și Sectorul 4. Aerul toxic a fost remarcat de bucureșteni încă de la primele ore ale dimineții, iar indicatorii de poluare au indicat roșu în cartierele vizate.

Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului a înregistrat valori îngrijorătoare. În zonele estice și sudice ale Capitalei, concentrațiile de PM10 au atins temporar 200 µg/m³ în jurul orei 6.00 dimineața. Deși în scădere, nivelurile rămân ridicate în cartierele Berceni, Titan și Mihai Bravu – Pod Văcărești.

Fumul gros care iese din depoitul din Dragonul Roșu miercuri dimineața, chiar și după ce pompierii au stins flăcările. Foto: Libertatea / Eli Driu

Cum s-a deplasat norul de fum de la Dragonul Roșu în București

Incendiul a avut loc marți seara, într-o hală din Dragonul Roșu. Centrul comercial se află în Dobroești, județul Ilfov. În urma incendiului, s-au înregistrat degajări mari de fum, iar autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru atenționarea cetățenilor.

Un nor de fum s-a format în cursul nopții de marți spre miercuri. Potrivit hărții furnizate de Ministerul Mediului, acesta s-a deplasat din zona Dobroești – Colentina și a traversat Bucureștiul, efectele majore fiind resimțite în cartierele Titan, zona Mihai Bravu și cartierul Berceni.

Harta publicată de Ministerul Mediului cu modul în care s-a deplasat norul de fum de la Dragonul Roșu în București. Foto: Facebook / Ministerul Mediului

Măsuri de monitorizare a poluării

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin instituțiile sale subordonate, monitorizează resurse semnificative pentru a evalua impactul asupra mediului.

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Mediului, trei autolaboratoare mobile ale Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) sunt în teren. Acestea măsoară în timp real nivelurile de particule în suspensie, oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat și amoniac.

Locațiile strategice de monitorizare includ:

Zona Fizicienilor – Vitan-Bârzești (autolaboratorul DJM București)

Comuna Tunari (autolaboratorul DJM Prahova)

Zona CET Progresul (autolaboratorul DJM Giurgiu)

„Suntem în contact permanent cu ISU și cu toate autoritățile de intervenție. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul stațiilor fixe și al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populația să fie informată corect și în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile.

Prioritatea noastră este protejarea sănătății oamenilor. După stingerea incendiului, GNM va desfășura un control pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități legale”, a transmis Diana Buzoianu, ministrul Mediului Apelor și Pădurilor.

Recomandări pentru cetățeni

Având în vedere gradul ridicat de poluare din București, Ministerul Mediului a emis și o serie de recomandări pentru cetățeni:

Evitați deplasările și activitățile în aer liber în zonele unde fumul este vizibil sau mirosul este puternic.

Țineți ferestrele locuințelor închise, în special în intervalele cu concentrații ridicate.

Persoanele cu afecțiuni respiratorii, copiii și vârstnicii trebuie să fie deosebit de precauți.

Hala s-a făcut scrum, iar structura de rezistență a fost afectată în timpul incendiului. Foto: Libertatea / Eli Driu

Incendiu la o hală din Dragonul Roșu

Un incendiu de proporții a izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București, afectând o suprafață de aproximativ 3.800 mp într-o hală de depozitare. Intervenția pompierilor a început în noaptea de marți spre miercuri și a continuat până a doua zi dimineața.

ISU a raportat că „întreaga hală este afectată, parțial prăbușită” din cauza temperaturilor ridicate generate de arderea materialelor depozitate. Inițial, 28 de autospeciale au fost mobilizate pentru stingerea incendiului.

Pentru a susține efortul continuu, s-a apelat la personal din turele libere. Focul a fost localizat în jurul orei 02.30, dar acțiunile de intervenție au continuat și în ziua următoare.

