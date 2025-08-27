Cum arată hala care a ars în Dragonul Roșu. Imagini cu depozitul făcut scrum după incendiul din București

Cum arată hala din Dragonul Roșu după incendiu

Un incendiu puternic a izbucnit marți seara, la unul dintre depozitele din Dragonul Roșu. O suprafață de aproximativ 4.000 mp a ars în urma incendiului. În cursul serii de marți, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, din cauza degajărilor mari de fum.

Pompierii au localizat incendiul miercuri noaptea, în jurul orei 02:30. Autoritățile au făcut eforturi pentru a stinge flăcările. Chiar și miercuri dimineața, în jurul orei 10:30 se poate vedea un nor dens de fum care iese din ruinele clădirii.

Hala s-a făcut scrum, iar structura de rezistență a fost afectată în timpul incendiului. Jumătate din depozit s-a prăbușit încă de miercuri noaptea, în timp ce pompierii încercau să-l stingă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Incendiu la o hală din Dragonul Roșu

Un incendiu major a izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București, afectând o suprafață considerabilă de depozitare. Potrivit ISU, intervenția pompierilor a început în noaptea de marți spre miercuri și a continuat până în dimineața următoare.

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 3.800 mp, într-o hală de depozitare cu structură metalică. ISU a raportat că „întreaga hală este afectată, parțial prăbușită” din cauza temperaturilor ridicate generate de arderea materialelor depozitate.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate inițial 28 de autospeciale. Echipele de intervenție au fost suplimentate cu personal din turele libere pentru a susține efortul continuu. Focul a fost localizat în jurul orei 02.30, dar acțiunile de intervenție au continuat și în ziua următoare.

Măsuri de siguranță și protecție

Autoritățile au emis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației despre posibilele efecte ale fumului. ISU a precizat: „Nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimba direcția sub influența vântului”.

După localizarea incendiului, au rămas în dispozitiv 10 autospeciale de stingere. Se utilizează buldoexcavatoare pentru a facilita accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului. Pompieri continuă să monitorizeze situația și să prevină orice reaprindere.

În ciuda amplorii incendiului, echipele de intervenție au reușit să protejeze halele învecinate, a căror suprafață era considerabil mai mare decât zona afectată. Acest succes a limitat potențialele pagube economice și riscurile pentru siguranța publică în zonă.

Recomandări Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Nor de fum deasupra Bucureștiului, după incendiu

Un fenomen neobișnuit a surprins locuitorii Bucureștiului miercuri dimineață. Un nor dens de fum a acoperit capitala, provocând îngrijorare în rândul cetățenilor. Mulți bucureșteni au observat și fotografiat ceața densă și mirosul puternic de fum.

O locuitoare din Sectorul 3 a descris experiența pe Facebook: „M-am trezit cu un miros greu de fum în casă. Bănuiesc ca este la fel în tot sectorul…poate tot Bucureștiul!? Se pare ca au luat foc depozite la Dragonul Roșu. Cred ca e recomandat sa stăm în casă, cu geamurile închise”.

Senzorii de poluare din București au înregistrat niveluri alarmante în mai multe zone. În Sectorul 3 (zona Titan) și Sectorul 4 (cartierul Berceni), s-au înregistrat niveluri „extrem de ridicate“ de poluare. Alte zone afectate au fost Tineretului și Timpuri Noi din Sectorul 4.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE