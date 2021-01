VIDEO | Ministrul culturii i-a interzis unei foste directoare accesul în clădire. Femeia a fost oprită de gardieni și nu a reușit să intre nici cu poliția

„Dumneavoastră nu aveți acces, din ordinul conducerii. Domnii sunt de la Poliție și vă poate (sic!) comunica”.



Aceasta a fost explicația pe care a primit-o Elena Seimeanu din partea gardienilor care în dimineața zilei de 7 ianuarie nu au lăsat-o să intre în sediul Ministerului Culturii.



„Dați-mi și mie documentul care interzice accesul meu în clădire”, cere consiliera juridică.



În discuție intervine polițistul, pe care tot ea l-a chemat la fața locului: „Doamnă, eu am văzut: persoanele detașate nu mai au acces în clădire, din ordinul ministrului, punct. Faceți dumneavoastră o plângere în instanță sau reclamație că ministrul a făcut un abuz sau ce doriți dumneavoastră. Eu am văzut acum hârtia ștampilată, semnată de către conducerea acestei instituții”.

Elena Seimeanu cere să fie lăsată să intre în calitate de simplu cetățean. Răspunsul este același: „nu”.

Vrea în audiență la ministru. „Domnul ministru nu vă primește când doriți dumneavoastră”, îi răspunde un gardian.



Prima detașare, la Ilfov

Elena Seimeanu a fost director al Direcției Investiții, Achiziții și Administrativ din 2014 până în primăvara lui 2020. A obținut postul prin concurs, după trei ani de la angajarea în Ministerul Culturii. Este funcționar public, deci nu are apartenență politică.



În 2019, Elena Seimeanu mai fusese detașată timp de șase luni la Direcția de Cultură Ilfov, în mandatul social-democratului Daniel Breaz.

Revine pe postul de director în Ministerul Culturii în noiembrie 2019, după instalarea liberalilor la Palatul Victoria.

Petreceri la Biblioteca Națională și refuzul de a semna o plată

Fosta directoare declară pentru Libertatea că totul i se trage de la o sesizare pe care i-a făcut-o în 2019 ministrului Bogdan Gheorghiu.



Elena Seimeanu intrase în posesia unor imagini cu o petrecere care fusese organizată pe 10 noiembrie 2019 în incinta Bibliotecii Naţionale, pe care i le-a transmis ministrului.



„Era o petrecere organizată de un celebru club din Capitală, la care au participat 500 de oameni”, susține Seimeanu.



Elena Seimeanu ne-a pus la dispoziție înregistrarea transmisă ministrului.

În aceeași locație a fost organizată ulterior și o petrecere de Revelion în 2019. La vremea respectivă, Libertatea a relatat despre acest eveniment.



După apariția informațiilor în presă, ministrul culturii a trimis Corpul de Control la Biblioteca Națională. Elena Seimeanu susține însă că ancheta s-a concentrat mai mult pe cine a dezvăluit imaginile presei, ea fiind principalul suspect.



Într-o declarație dată pentru EVZ, Seimeanu afirmă că la finalul lui 2019 a refuzat să semneze o plată pentru o campanie de pază cerută expres de ministrul Bogdan Gheorghiu.

Lăsată fără post de director

După aceste incidente, Elena Seimeanu spune că a intrat în dizgrația ministrului liberal.



Prima dată au reorganizat Direcția și mi-au luat postul de conducere. Au transformat-o în serviciu și au pus condiția că postul de șef serviciu nu poate fi ocupat de cineva cu studii juridice, adică exact studiile mele.

Elena Seimeanu:

Rămasă fără funcție, Seimeanu a ales să meargă consilier juridic în Corpul de Control al ministrului, dar spune că nu a fost cooptată la niciun control.

A doua detașare, la ORDA

„În 10 decembrie, au decis să fiu detașată la ORDA, de pe 15. Am refuzat, am contestat și am atacat în instanță. Am continuat să vin la minister, am refuzat să merg pe postul impus, până pe 7 ianuarie, când mi-au pus consemn la poartă.”

Angajata spune că a refuzat detașarea, invocând articolul 505 din Codul Administrativ, mai precis faptul că este unic întreținător al familiei, are doi copii și o mamă bolnavă și transferul i-ar afecta capacitatea de a-i îngriji.



Ce spune legea

Art 505, Codul Administrativ:

(9) Funcționarul public poate refuza detașarea dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) graviditate;

b) își crește singur copilul minor;

c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detașarea;

d) detașarea se face într-o localitate în care nu i se asigură cazare, în condițiile legii;

e) este singurul întreținător de familie;

f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detașării.

Conducerea ministerului a decis că motivele invocate nu sunt justificate, pentru că Elena Seimeanu era mutată de pe Bulevardul Unirii pe Calea Victoriei. Așa că ordinul nu a fost revocat, iar ORDA a chemat-o la serviciu.

Agenția Funcționarilor Publici a trimis Corpul de Control, care a anchetat situația. Raportul va fi dat publicității marți, dar Libertatea a aflat că inspectorii au decis că actele de transfer sunt legale, iar Elena Seimeanu trebuie să accepte detașarea.

Ministerul Culturii: „Detașarea a fost realizată cu respectarea condițiilor de legalitate”

Ministerul Culturii precizează într-un răspuns adresat Libertatea că „detașarea doamnei Elena Seimeanu a fost realizată la solicitarea ORDA, cu respectarea condițiilor de legalitate și oportunitate prevăzute de legislația în vigoare”.

Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu. Foto: Agerpres

„La recomandarea Compartimentului Corpul de Control, din cadrul căruia doamna Seimeanu a făcut parte, și ținând cont de faptul că atribuțiile din fișa postului coincid cu specificațiile transmise de ORDA, a fost semnat ordinul de detașare” , se mai arată în documentul citat.

Ministerul a explicat și motivul pentru care s-a realizat reorganizarea în urma căreia Seimeanu a pierdut postul de director. „Reorganizarea a fost complexă, pe toate palierele, iar aceasta a presupus desființarea a nouă posturi de conducere, dintre care două funcții de demnitate publică”.

