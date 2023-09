Mai degrabă decât mâncarea fast-food – cartofi prăjiți pentru Blinken, plăcintă cu vișine pentru gazdă, cei doi oficiali au fost interesați de simbolism: Lanțul american și-a închis sucursalele din Ucraina anul trecut, din cauza invaziei rusești, iar franciza s-a reîntors în vară.

„Revenirea unei mari companii americane semnalează companiilor internaționale că este posibil să lucrezi în Ucraina chiar și în timp de război”, a declarat, la aceal moment, Dmitro Kuleba.

Anthony Blinken a mai fost în capitala Ucrainei și în aprilie anul trecut, când vizita a fost închisă presei din motive de securitate.

De asemenea, șeful diplomației americane a fost la Kiev în septembrie 2022, prilej cu care a anunțat o noua tranşă de ajutor de 2,7 miliarde de dolari pentru Ucraina și vecinii săi care se simt amenințați de Rusia. Și această vizită a fost ținută secretă.

Acum, scrie Ukrainska Pravda, vizita a concis cu anunțul Pentagonului privind un pachet de ajutor militar, în special muniție cu uraniu sărăcit, estimat la 175 de milioane de dolari.

Acesta este deja al 46-lea pachet de ajutor pe care administrația Biden oferă Ucrainei, începând cu august 2021.

„Vrem să ne asigurăm că Ucraina are tot ce este necesar nu doar pentru a desfășura o contraofensivă de succes, ci și pe termen lung, astfel încât să aibă capacități de apărare puternice, așa încât agresiuni similare să nu se mai repete în viitor”, a mai declarat Blinken.

Potrivit Reuters, Blinken va sta în Ucraina timp de două zile. De asemenea, este probabil să anunțe un nou pachet de ajutor american în valoare de peste 1 miliard de dolari.

Blinken, a căruit vizită a început la cimitirul Berkoveț, unde a adus un omagiu soldaților ucraineni căzuți, se va întâlni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

I welcomed @SecBlinken in Ukraine.



The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.



This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5