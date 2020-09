„Condamn cu fermitate otrăvirea liderului opoziției ruse #Navalny cu gazul nervos #Novichok, așa cum a raportat oficial guvernul german. Acest act total inacceptabil necesită investigații amănunțite și imparțiale, iar cei responsabili ar trebui să fie prezentați în fața justiției”, a scris ministrul de externe Bogdan Aurescu pe Twitter.

I fermly condemn the poisoning of the Russian opposition leader #Navalny with the nerve gas #Novichok, as officially reported 2day by the German Government. This totally unacceptable act requires thorough and impartial investigation, and those responsible should face justice.