Potrivit ministrului, în vârful de consum din această dimineață a fost înregistrat cel mai mare nivel al cererii de energie electrică din ultimii patru ani. „Avem suficiente resurse de gaze și energie electrică pentru a face față valului de frig din această perioadă! Astăzi, în vârful de dimineață, am avut cel mai mare consum al energiei elecrice din ultimii patru ani: 9.235 MW”, a scris Ivan pe Facebook.

El a precizat că ministerul Energiei s-a pregătit încă de vara trecută și lucrurile sunt sub control: „Depozitele de gaze ale României sunt pline în proporție de 59%, cu 170 de milioane de metri cubi mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Toate sursele de producție a energiei sunt în grafic, avem un mix energetic stabil, cu producție atât din regenerabile, cât și din cărbune. Toți cei 700 de consumatori care nu au avut azi curent sunt deja reconectați și le mulțumesc colegilor din teren pentru promptitudinea lor”, a punctat Bogdan Ivan.

România a atins un consum record de electricitate, de peste 9.000 MW, pentru prima dată în ultimii 4 ani, din cauza gerului. Mai exact, temperaturile scăzute din timpul iernii duc la o utilizare intensivă a sistemelor de încălzire și la o nevoie crescută de iluminat.

Bogdan Ivan (34 de ani, PSD) a ocupat funcții de ministru încă din 2023, mai întâi în Guvernul condus de Marcel Ciolacu și acum în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

