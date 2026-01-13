Utilizare intensivă a sistemelor de încălzire

Temperaturile scăzute din timpul iernii duc la o utilizare intensivă a sistemelor de încălzire (electrice, pompe de căldură) și la o nevoie crescută de iluminat. Totodată, o posibilă creștere a activității industriale și comerciale, care necesită mai multă energie. Un consum ridicat pune presiune pe infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice. Este crucial ca sistemul să fie stabil și să poată gestiona aceste vârfuri de sarcină fără întreruperi.

Astfel, luni dimineață la ora 9.35 și seara la ora 18.00 s-a înregistrat, pentru prima dată în ultimii 4 ani, un consum instantaneu de peste 9.000 MW, 9.024 MW dimineața, respectiv 9.040 MW seara.

Un record istoric al consumului instantaneu al ultimilor 10 ani a fost înregistrat în ianuarie 2017, când a fost de 9.930 MW.

Aproximativ 12,8% din consumul instantaneu, acoperit din importuri

Aproximativ 12,8% din consumul instantaneu a fost acoperit din importuri (1.157 MW din 9.039 MW). Această dependență de importuri în momentele de vârf de consum este un indicator important. Ea arată că, la acele ore, capacitatea de producție internă disponibilă nu a fost suficientă pentru a acoperi integral cererea.

România nu are suficientă capacitate de producție internă disponibilă pentru a acoperi vârfurile de sarcină. Uneori, importul de energie poate fi mai avantajos din punct de vedere economic decât pornirea unor capacități de producție interne mai costisitoare (ex: termocentrale vechi pe cărbune sau gaze).

Pe lângă producția internă, care se situa la 7.882 MW, România a trebuit să importe 1.157 MW pentru acoperirea consumului intern. Aproape 2.000 MW proveneau de la hidrocentrale, la fel ca și energia produsă din hidrocarburi.

Pentru că în continuare se anunță frig cumplit, este de așteptat că, în urrmătoarele zile, consumul de electricitate să fie tot la cote ridicate.

Facturile tot mai mari la electricitate îi fac pe mulți români să se întrebe ce aparat consumă cel mai mult curent în casă. Deși cele mai frecvente suspiciuni cad pe aerul condiționat sau pe boiler, realitatea este alta: unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din locuință este cuptorul electric, care poate consuma curent chiar și atunci când nu este folosit, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

