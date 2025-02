Fără creșteri de pensii și salarii în 2025

După adoptarea bugetului în ședinta specială de Guvern, ministrul finanțelor Tanczos Barna, a anunțat că nu vor exista creșteri de pensii și salarii în 2025.

„Şi anul trecut, dacă nu ar fi fost creşterile multiple de salarii şi dacă nu ar fi fost majorate semnificativ sumele pentru investiţii, s-ar fi apropiat bugetul, nu spun că s-ar fi încadrat în 5,5 de exemplu, dar s-ar fi apropiat de deficitul prognozat”, a spus ministrul Finanţelor, Tanczos Barna.

Ministru spune că „anul acesta, cu siguranţă, nu putem vorbi de creşteri salariale”.

„Ne-am asumat plata salariilor la nivelul lunii noiembrie 2024 şi ne vom ţine de această promisiune. Am făcut un calcul, la sfârşitul anului şi am văzut că nu este spaţiu fiscal pentru a mai face o dată indexările de pensii la începutul anului şi am luat această decizie, ne vom ţine de promisiune şi vom plăti toate pensiile la nivelul anului trecut şi cu siguranţă nu se va repeta scenariul de anul trecut, care a fost un an extrem de dificil, din toate punctele de vedere, a fost an electoral, a fost an cu foarte multe dispute pe tot ce înseamnă creşteri de salarii”, a adăugat Tanczos Barna.

Ministrul a mai spus că principalul obiectiv al Guvernului este menținerea la același nivel a salariilor și pensiilor, „să le putem plăti şi să începem acea reformă care va duce treptat la reducerea cheltuielilor cu personalul”.

Nu vor fi creșteri de taxe și impozite

De asemenea, el a subliniat că nu sunt prevăzute creșteri de taxe și impozite pentru 2025 și a menționat că guvernul își propune să înceapă o reformă pentru reducerea cheltuielilor cu personalul.

„Noi nu calculăm cu nicio creştere de taxe şi impozite în 2025. Înţeleg îngrijorarea celor din Consiliul Economic şi Social pentru că an de an provocările sunt mari (…) dar sunt convins că ne vom descurca”, a concluzionat ministrul.

Asta după ce Consiliul Economic şi Social nu a avizat proiectul de buget.

