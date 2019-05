„Astăzi, în zona Dealu Mare, grindina a făcut prăpăd. Plantații întregi de viță-de-vie și culturile agricole au fost afectate iremediabil pe suprafețe mari. Ploaia torențială și grindina au blocat traficul rutier și șuvoaiele de apă au pătruns în curți și case… DE CE NU S-A INTERVENIT, EFICIENT, CU RACHETE ANTIGRINDINĂ? M-am informat si avertizarea meteo, cod portocaliu, a fost data din timp, de către ANM. CER PUBLIC DEMITEREA IMEDIATĂ a celor care nu și-au respectat atribuțiile de serviciu!”, a scris ministrul Graţiela Gavrilescu, într-o postare pe Facebook.



Aceasta a ataşat şi un document cu avertizarea transmisă de cei de la Administraţia Naţională de Meteorologie şi care se referea la zonele lovite, ulterior, de grindină.

Daea: „Nu s-a întâmplat niciodată în România ca să fie grindină înainte de 1 mai!”

Ministrul Petre Daea a răspuns criticilor colegei de Guvern.

”Nu vreau să comentez ce a spus doamna vicepremier. (…) Aseară, azi-noapte, astăzi am stat de vorbă cu specialiștii din domeniu care mi-au spus după episodul de ieri, când în această zonă s-au lansat 16 rachete care n-au putut să facă față situației date întrucât formațiunile de gheață s-au realizat undeva la 11.000 de metri înălțime, iar lansatoarele noastre de grindină acționează până la 8.000 de metri. Iată că am fost puși într-o situație fără precedent: nu s-a întâmplat niciodată în România ca să fie grindină înainte de 1 mai. Noi am fost pregătiți încă din 15 aprilie, urmare a acestei pregătiri, ieri s-a activat sistemul antigrindină și au fost lansate 16 rachete, dar din nefericire fără rezultat”, a explicat Petre Daea, citat de Agrointel.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o atenționare now-casting cod portocaliu de ploi pentru județele Prahova, Dâmbovița și Ilfov, valabilă în cursul după-amiezii.

Meteorologii au avertizat că se va înregistra grindină de dimensiuni medii și posibil mari, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, averse torențiale ce vor cumula 30-35 l/mp.

Vremea rea a făcut prăpăd în județul Prahova. Mai multe curți au fost inundate, unele dintre ele fiind acoperite de zăpadă, după ce a plouat cu grindină în mai multe localități. De aceeași privelişte demnă de o zi de iarnă au avut parte și oamenii din orașul Buzău, care a fost lovit de un furtună cu grindină.

