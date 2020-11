”Pensiile vor crește și anii viitori. Vor crește în funcție de posibilitățile bugetare și ministrul Finanțelor ne va da la finalul anului o situație clară a încasărilor la buget pentru anul în curs. Noi am făcut o creștere în acest an, un an dificil și cred că și eu și cei care ne urmăresc văd ceea ce se întâmplă în acest moment în România, în Europa, peste tot în lume, unde economia este afectată în mod evident și încasările la buget suferă”, a transmis demnitarul.

”Prin urmare, noi am decis să facem totuși o creștere a pensiei în limita posibilităților bugetare, deși nicio țară membră a UE nu a făcut acest lucru pentru că s-au temut de imposibilitatea de acoperire a acestor costuri și pentru că ele însele, țările respective, au fost profund afectate de efectele pandemiei. Noi am înțeles nevoile pensionarilor și am făcut această creștere”, a spus ministrul.

Ne preocupă creșterea pensiilor în continuare. Nu suntem oamenii care să păcălim, nu suntem oamenii care să vindem iluzii! Violeta Alexandru:

Judecătorii Curţii Constituţionale vor dezbate pe 25 noiembrie sesizarea Guvernului privind rectificarea bugetară, care include majorarea pensiilor cu 40%, nu cu 14%, aşa cum decisese Executivul.

Guvernul a atacat la CCR legea din Parlament care modifică ordonanţa de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului, în sensul includerii majorării punctului de pensie cu 40%, nu cu 14%, cum a stabilit Executivul.

