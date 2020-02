De Cristian Otopeanu,

Totodată, Victor Costache a precizat că toate stocurile din România necesare într-un asemenea caz au fost refăcute, pentru că „erau aproape zero”.

„Am refăcut stocurile, tot ce înseamnă biocide, materiale de protecţie deoarece stocurile, cel puţin ale Ministerului Sănătăţii, erau aproape zero. De asemenea, am introdus şi am legalizat noţiunea de carantină”, a spus Victor Costache la Realitatea Plus.

Ministrul Sănătății a subliniat că oricine intră în România provenind din zona afectată va fi băgat în carantină.

„Toţi cei care intră în momentul de faţă în România din zona afectată intră în carantină. Am identificat centre la nivel naţional în care aceste persoane care călătoresc din această zonă sunt puse în carantină”, a mai declarat Victor Costache.

Ministrul a mai arătat că în Bucureşti se află două persoane în carantină, dar a subliniat că nu este vorba de pacienţi infectaţi, ci de persoane fără probleme de sănătate, care vin din zone de risc.

Număr decese din cauza coronavirusului, la nivel mondial: 1.775

Potrivit presei internaționale apărute luni dimineață și citate de Libertatea, bilanţul deceselor provocate de coronavirus, la nivel global, este de 1.775.

Guvernul SUA a evacuat peste 300 de cetăţeni americani de pe nava de croazieră Diamond Princess aflată în carantină în Japonia. Canada, Italia şi Hong Kong îşi evacuează şi ele cetăţenii.

Citeşte şi:

Aproape 1.800 de oameni au murit de coronavirus. Numărul de cazuri din China reîncepe să crească

Coronavirusul creează haos în Hong Kong: Hoți înarmați fură hârtie igienică

Președintele chinez Xi Jinping știa de existența coronavirusului din 7 ianuarie, cu 13 zile față de anunțul oficial al autorităților de la Beijing

GSP.RO Ilie Năstase i-a dezvăluit porecla lui Țiriac: „Așa îi zic copiii mei”

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2020. Scorpionii se focusează pe sfera sentimentală