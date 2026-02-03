„Eu sunt o persoană care se manifestă liber. De fiecare dată când am avut opinii, am considerat de cuviință că este necesar să le spun. Am avut o opinie, un punct de vedere pe care orice om politic este necesar să îl aibă fiindcă nimeni nu deține adevărul absolut”, a spus Adrian Veștea la Antena 3.

Apoi a confirmat exact ce a scris aseară Libertatea: „Am spus că nu este necesar ca acești lideri, care sunt colegi de-ai noștri, care au ocupat diverse demnități publice, unii au fost miniștri, secretari de stat, în prezent sunt parlamentari, să poată să fie demiși fără o discuție prealabilă cu ei”.

Veștea a explicat că șefii liberali de la 4 sectoare din București, pe care Bolojan i-a vrut plecați, nu au nicio vină pentru rezultatele slabe „atât timp cât în 2020 domnul Ludovic Orban cu USR a creat o anumită strategie pe sectoarele din București, iar în anul 2024, Nicolae Ciucă cu domnul Ciolacu au gândit o altă strategie”.

Amintim că premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a vrut să schimbe șefii PNL de la Sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București, dar a primit o lovitură în ședința Biroului Politic Național de la Vila Lac chiar din partea prim-vicepreședintelui Adrian Veștea, au declarat luni seară, 2 februarie, participanți la ședința care s-a terminat la ora 22.30 pentru Libertatea.

„Cred că ar fi normal să existe înțelegere pentru oamenii care vor fi dați la o parte. Nu trebuie create tensiuni. Nu putem pune pe seama lor negocierile din ultimii ani, mă refer aici la alianța dintre PNL, PSD și USR pe sectoare. Să știți că eu nu sunt de acord cu demiterea șefilor de la Sectoare”, a spus Adrian Veștea în timpul ședinței, potrivit informațiilor Libertatea de aseară, confirmate acum de liberal.

Mesajul i-a fost adresat președintelui partidului, Ilie Bolojan, iar acest lucru înseamnă practic că Bolojan se mai poate baza acum cu certitudine pe un singur prim-vicepreședinte, este vorba despre Ciprian Ciucu. Ceilalți trei, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, au poziții tot mai îndepărtate de șeful lor.

Amintim că situația politică este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care încă se discută.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Ilie Bolojan a fost contestat la altă ședință de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale.

Faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan încă de la jumătatea lunii ianuarie și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi” după o tăcere de mai bine de un an.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

