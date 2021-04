Cristian Ghinea a luat poziție în conflictul dintre consilierii generali USR PLUS de la Primăria Capitalei și primarul general, care a dus, miercuri, la respingerea proiectului de buget propus de Nicușor Dan.

„Poate că nu a aflat: alegerile în Bucureşti au fost castigate de USR-PLUS, care are cel mai mare grup in Consiliul General. Poate e o noutate, îi reamintim”, declară ministrul USR PLUS într-un interviu acordat SpotMedia.ro, care a publicat un extras dintr-un interviu video ce urmează să fie publicat în integralitate de publicația citată.

„Mesia din debara”

Cristian Ghinea îl acuză totodată pe Nicușor Dan că se comportă ca un fel de Mesia: „nu vorbește cu nimeni, nu răspunde la telefoane” și„ toată lumea trebuie să stea drepți și să execute”.

I-a tratat pe consilierii USR-PLUS ca pe ăia mici si proști care îl votează orice ar fi. Domnul Nicusor Dan suferă de sindromul de “Mesia din debara”. Îl știu foarte bine de la USR. El stă într-o debara acolo și este un fel de Mesia, nu vorbește cu nimeni, nu dă telefoane, nu vorbește la telefoane și dă bule. Și toată lumea trebuie să stea drepți și să execute că dă el bule. Nu merge așa! Cristian Ghinea:

După o dezbatere de peste două ore, consilierii generali au respins, miercuri, proiectul de buget al Capitalei. Un singur consilier general USR PLUS, Ana Ciceală, a votat proiectul, în timp ce ceilalți 16 consilieri fie au votat împotrivă, fie s-au abținut de la vot.

O parte dintre consilierii generali USR PLUS în frunte cu viceprimarul Horia Tomescu, dar și conducerea organizației București a partidului, spun că bugetul este supraevaluat. Aceștia susțin că la bugetul local nu se încasează niciodată mai mult de 4,5 – 5 miliarde de lei pe an, în timp ce proiectul primarului Capitalei a fost întocmit pe baza unor venituri estimate la 6,9 miliarde de lei.

O altă problemă ridicată de USR PLUS este acordarea „dreptului de semnătură” pentru viceprimarul Horia Tomescu. Nicuşor Dan i-a delegat lui Horia Tomescu atribuţiile privind coordonarea celor 19 spitale din Capitală, însă și-a păstrat dreptul de a semna deciziile adoptate.



