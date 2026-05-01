Îmbrăcați în geci groase, mai potrivite pentru o zi de toamnă decât pentru început de mai, oamenii au evitat complet contactul cu apa Mării Negre. Nicio persoană nu s-a aventurat printre valuri.

Vântul puternic a dominat prima parte din zi și a ținut turiștii la distanță pe mal, în ciuda apariției soarelui după mai multe zile marcate de nori și precipitații.

Cei prezenți s-au limitat la plimbări scurte sau s-au așezat pe nisip, privind marea agitată, bine înfofoliți.

Doi tineri privesc valurile mării cu gecile pe ei

Pe faleză, pregătirile pentru sezon erau încă în desfășurare. Mai mulți comercianți își amenajau spațiile chiar și la orele prânzului, în timp ce alte standuri au rămas închise.

Stand închis în stațiunea Mamaia

Decizia pare să fi fost influențată de fluxul redus de turiști și de așteptările scăzute privind vânzările.

Nici terasele deschise nu au avut mai mult noroc. Mesele și scaunele au rămas, în mare parte, goale, iar personalul a așteptat clienți care au venit în număr foarte mic.

Una din terasele din Mamaia nu avea niciun turist la masă

Imaginea generală a fost completată de telegondolele goale, care traversau lent stațiunea, deasupra unui litoral încă nepregătit să intre în ritmul sezonului.

Telegondolele goale traversează stațiunea Mamaia

