Mirabela Grădinaru a stat doar 10 minute în sala de judecată

După ce a stat în sala de judecată doar aproximativ 10 minute, Mirabela Grădinaru nu a dorit să ofere informații despre motivul prezenței sale acolo, la ieșirea din instanță. Aceasta ar fi venit la Curtea de Apel București într-un proces în care este implicată Asociația „S.O.S. Orașul”, un ONG fondat de Mirabela Grădinaru.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, se desfășura luni, 8 iunie, un proces deschis de două ONG-uri, Asociația pentru conservarea integrată a Patrimoniului Natural și Cultural și Asociația S.O.S. Orașul, la Secția de contencios administrativ. Pârâți în dosar sunt Consiliul General al Municipiului București, Primăria Sectorului 1 și One Peninsula SRL.

Dosarul are ca obiect anularea unei autorizații de construire emise în septembrie 2022 de primarul sectorului 1 pentru proiectul imobiliar One Peninsula, situat la Intrarea Navigatorilor nr. 15. Solicitarea celor două asociații a fost respinsă de Tribunalul București în iulie 2024, iar în prezent, la Curtea de Apel București se judecă recursul.

Partenera lui Nicușor Dan, abordată de Marian Ceaușescu la Curtea de Apel

Prezența Mirabelei Grădinaru la Curtea de Apel București, într-un proces ce vizează un proiect imobiliar, a fost marcată de un moment neașteptat. Activistul Marian Ceaușescu, cunoscut public sub porecla de Marian „Ceaușescu”, a profitat de ocazie pentru a-i transmite un mesaj politic partenerului de viață al acesteia, președintele Nicușor Dan.

Acesta a cerut șefului statului, prin intermediului Mirabelei Grădinaru, să refuze orice alianță cu PSD-ul.

„Se poate să îi transmiteți un mesaj domnului președinte. Nu suntem cu PSD (…), ca să nu mai facă pact cu acești diavoli ai noștri. (…) Nu vrem să facem pact cu diavolul”, i-a spus Marian Ceaușescu. Iar partenera de viață a lui Nicușor Dan i-a promis acestuia că îi va transmite mesajul.

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