Chiar dacă pare că țara este împărțită în două tabere în această perioadă, iată că prezentatorul de la Antena 3 face parte din cea de-a treia categorie, despre care vorbește destul de puțină lume.

Într-o intervenție pe care a avut-o la postul TV la care lucrează, Mircea Badea a ținut să precizeze că decizia pe care a luat-o este aceea de a nu se prezenta la urne, deoarece nu vrea să voteze nici cu George Simion, nici cu Nicușor Dan.

Mai mult decât atât, prezentatorul a afirmat că nu a mers nici la precedentele tururi și a explicat pe scurt și de ce a luat această decizie.

De ce nu-l poate vota pe George Simion

„Eu nu mă duc la vot. Nu votez nici cu Nicușor Dan, nici cu George Simion. N-am fost nici în precedentele tururi. N-am cum să votez cu George Simion, din toate motivele pe care le consider corecte. Unele dintre ele sunt comune cu cele ale vocilor patetice sau isteroide din spațiul public. Nu mă refer la așa-zisele motive privind ieșirea din UE sau întoarcerea în comunism. În niciun caz! Ci la altele, care țin de comportamentul lui George Simion. Nu-l consider adecvat funcției de președinte de țară. Cel puțin, deocamdată, nu-l consider. Dar, oricum, eu nu votez”, a spus Mircea Badea la Antena 3.

Ce spune Mircea Badea despre Nicușor Dan

Apoi, tot el a dezvăluit că nu poate pune ștampila nici pe Nicușor Dan: „Nici pe Nicușor Dan nu-l consider adecvat pentru funcția de președinte. Ca atare, nu votez pe nimeni. La Nicușor Dan, motivele sunt mai diverse decât la George Simion. Nu mă voi alinia niciodată la uriașul aparat și mecanism care, la alegerile prezidențiale, mai ales în turul doi, începe să se manifeste”!

