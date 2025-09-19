„Când le vezi pe toate în viață încep să fii un pic mai puțin influențat de evenimentele de zi cu zi. E o perioadă foarte complexă. Cred că, pentru România, este un moment în care, să zic, liniștea și predictibilitatea în ceea ce înseamnă politică internațională sunt puse la îndoială. Sunt transformări foarte mari în Europa, în relația transatlantică, în războiul din Ucraina, din păcate, Orientul Mijlociu este în flăcări. Competiția cu grupul Shanghai, să spunem, China, Rusia, Iran, Corea de Nord și alții se întrețește.”, a spus Geoană.

A explicat apoi și ce își propune Institutul Aspen cu acest Forum: „Sunt momente de mare, mare transformare și de aceea încercăm, Institutul ASPEN face asta de 20 de ani, să aducem lume diversă, lume care se poate să contribuie cu idei și cu soluții. Nu doar pentru securitate, pentru economie, pentru industria de apărare, pentru tehnologie, pentru protejarea infrastructurilor critice din Marea Neagră, care sunt foarte vulnerabile, trebuie să găsim soluții împreună cu NATO și UE. Deci o conversație foarte, foarte importantă, împarteneriat cu Aspen în Kiev.”

Mircea Geoană a vorbit despre necesitatea de a conviețui,în ciuda diferențelor flagrante de opinii est-vest: „Avem nevoie în primul rând de dialog în interiorul societăților noastre. Nu putem să trăim în bule separate. Suntem o singură națiune, suntem o singură Europă și există lume cu opinii diferite. Să avem curajul să deschidem acest dialog și cu cei și cele care eventual nu sunt de acord cu toate ideile noastre. Asta facem ca Institut Aspen și asta încercăm să facem și aici.”

Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele
Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele

Dronele rusești au survolat spațiul aerian al Poloniei și României în următoarele zile, dar Mircea Geoană nu crede că Rusia va risca în următoarea perioadă să provoace NATO: „Suntem evident îngrijorați când vedem o dronă sau mai multe survolând spațiul nostru aerian și NATO se organizează bine, sunt mai puțin preocupați (cei de la NATO, n.red.) de riscul militar tradițional. Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO, care e foarte puternic și care investește foarte mult în apărare. Dar vom avea în fața noastră o perioadă lungă de atacuri asimetrice, de testare a vigilenței noastre. Un adevărat război cognitiv, cu opiniile noastre publice, construind pe temerile, justificate sau amplificate. Vorbeam despre atacuri cibernetice, vorbeam despre faptul că există infrastructuri vulnerabile pe care trebuie să le protejăm. Avem în față o perioadă foarte complicată în care vom fi testați ca societate, dacă suntem suficient de dârji, spunem rezilienți, e un cuvânt un pic forțat. Dar dacă noi ca societate, noi ca români și ca românce avem capacitatea să înțelegem că nu totul e despre război, ci totul este despre rezistența noastră de a merge înainte.”

Ce crede în aceste condiții Mircea Geoană că ne-ar ajuta? „Avem nevoie de o schimbare a modelului economic, tehnologia. Uitați-vă la întâlnirea între președintele Trump și conducerea Marii Britanii. Și cu Casa Regală, și cu conducerea. Uitați-vă la cele 100 și ceva de miliarde de dolari și lire sterline investite reciproc, uitați-vă cât de multe sunt în tehnologie. Despre AI, despre următoarea generație de reactoare nucleare, toată lumea investește în biotehnologie. De aceea cred că pentru țara noastră este extrem de important să nu ne culcăm pe o ureche, să nu credem că ceea ce ni se părea că este drumul simplu și predictibil se va întâmpla la nesfârșit.”

Un punct fierbinte asupra căruia toți ochii au fost ațintiți în ultimele luni a fost dialogul de la distanță sau față în față dintre Donald Trump și liderii europeni: „În ceea ce privește relația transatlantică, cred că momentul riscului major pe care l-am avut acum câteva luni de zile de decuplare între America și Europa a fost depășit. Cred că suntem într-o perioadă în care negociem pe toate fronturile, nu doar tarife și comerț, dar și securitate, și tehnologie, și apărare, și industria de apărare. Avem nevoie de America, America are nevoie de Europa, iar pentru România cea mai bună veste posibilă este că cele două părți ale Atlanticului se înțeleg. Iar despre ceea ce va fi în anii următori, sper că din aceste cheltuieli pentru apărare, semnificative, să putem profita și noi ca țară, să avem o industrie de apărare renăscută. Mai sofisticată. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie să stăm liniștiți. Problemele noastre sunt mai degrabă de natură internă, probleme de deficite foarte mari care trebuiesc corectate, probleme legate de transformările pe care tehnologia le aduce în munca și joburile noastre. Atâta vreme cât NATO și UE rămân puternice și noi suntem oameni serioși, cred că suntem oameni serioși, cred că putem să fim liniștiți.

Cum a reușit Cluj-Napoca să scadă poluarea aerului cu particule în suspensie
Cum a reușit Cluj-Napoca să scadă poluarea aerului cu particule în suspensie
Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO"
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Aspen Institute România

Evenimentul, care a avut loc în Sala Grigore Gafencu a Ministerului Afacerilor Externe, s-a desfășurat într-un context european marcat de provocări strategice și tehnologice. Printre participanții confirmați s-au numărat, în afară de Mircea Geoană, Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru și ministrul apărării naționale, Niamh King, director executiv al Aspen Security Forum din SUA, Jan Marian, viceministru al afacerilor externe din Cehia – Oleksandr Syenkevych, primarul orașului Mykolayiv din Ucraina, Magnus Hjort, director general al Agenției pentru Apărare Psihologică din Suedia.

Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO"

