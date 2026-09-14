Jordan Kinard, un agent imobiliar în vârstă de 34 de ani din provincia Luxemburg, Belgia, a murit sâmbătă după-amiază, 5 septembrie, într-un accident rutier tragic, chiar în ziua în care urma să-și celebreze cununia religioasă. Incidentul a avut loc pe strada Jules Philippe din Libin, în jurul orei 13.30, în timp ce se îndrepta spre biserică alături de cavalerul său de onoare, care se afla la volan, potrivit publicației De Telegraaf.

O zi care trebuia să fie de neuitat

Jordan și partenera sa, Pauline, se căsătoriseră civil pe 1 august 2026, după ce bărbatul o ceruse în căsătorie încă din vara anului 2019. Sâmbăta trecută, cei doi plănuiau să-și unească destinele și în fața altarului, în prezența familiei și prietenilor. Însă, din cauza accidentului rutier, mirii nu au mai ajuns niciodată în fața altarului.

Vehiculul în care se afla Jordan a derapat și a ieșit de pe șosea, într-o zonă împădurită situată între Ochamps (Libin) și Recogne (Libramont-Chevigny). Deși pompierii din Neufchâteau și Libramont au ajuns rapid la locul accidentului, bărbatul a fost declarat decedat la fața locului din cauza impactului.

Cavalerul său de onoare, care era și fratele lui Pauline, a supraviețuit, dar a fost transportat la spital cu răni grave. Niciun alt vehicul nu a fost implicat în incident, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, conform AD.

Un om apreciat și implicat în comunitate

Tragedia a șocat întreaga comunitate din Libramont și împrejurimi, unde Jordan era o prezență bine-cunoscută și apreciată. În 2022, el a fondat agenția imobiliară Pepit-Immo, pe care o administra împreună cu soția sa, Pauline, în localitatea Habay. „Era ușor să faci afaceri cu el. Era o persoană foarte plăcută, mereu vesel și gata să te sprijine”, a declarat Olivier Barthélémy, primarul orașului Habay, pentru presa locală.

Pe lângă activitatea profesională, Jordan era cunoscut și pentru implicarea sa în comunitate. A susținut tinerii fotbaliști ai clubului local RSC Habay și a fost un sponsor important al carnavalului din Libramont. Pe rețelele de socializare, cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe „un om cu o inimă mare”, „mereu cald, pasionat și gata să asculte”.

„Este teribil”

Tânăra familie locuia în Libramont și avea doi copii mici, care, conform primarului din Libin, Anne Laffut, erau îmbrăcați în cele mai frumoase haine, așteptând cu nerăbdare să participe la nunta părinților lor. „Mă gândesc în special la cei doi copii mici ai săi. Este teribil. Nu m-am mai gândit la nimic altceva de azi după-amiază”, a spus primarul.

Un prieten apropiat al lui Jordan a rememorat un moment emoționant petrecut cu doar o zi înainte de accident. „E atât de greu de înțeles. Acum nici 24 de ore, mi-ați transmis sincerele condoleanțe după pierderea socrului meu. Și astăzi este rândul meu să vă spun rămas bun. Viața poate fi teribil de nedreaptă.”

Fotografiile de la cununia civilă a cuplului, postate pe rețelele de socializare, arată un cuplu fericit, îmbrăcați festiv, ținându-și în brațe unul dintre copii. Imaginea acestora era simbolul unei familii unite și pline de speranță.