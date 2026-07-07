Ce indică mirosul de umezeală sau mucegai

Conform publicației menționate, un miros de umezeală sau mucegai indică de obicei un filtru de aer înfundat. Filtrul trebuie schimbat anual pentru a preveni acumularea de bacterii pe evaporatorul sistemului de climatizare.

Un alt semnal de alarmă este mirosul chimic asemănător amoniacului sau acidului, care poate indica o problemă gravă cu bateria. Potrivit specialiștilor, gazele emanate de o baterie deteriorată pot fi explozive.

Mirosul dulce este un semn al unei scurgeri de antigel

Un miros dulce, asemănător gemului sau siropului, poate părea inofensiv, dar este un semn clar al unei scurgeri de antigel. Ignorarea acestui miros poate duce la supraîncălzirea motorului și la daune permanente.

Mai grav este mirosul de ouă stricate (sulf), care indică o problemă la catalizator sau la sonda lambda. Acest defect duce nu doar la scumpirea reparațiilor, ci și la un consum mai mare de combustibil, avertizează Blic.

Mirosul de ars necesită o verificare urgentă

Mirosul de ars, asemănător hârtiei sau plasticului încins, necesită o verificare urgentă. Acesta poate fi cauzat de suprasolicitarea frânelor sau a ambreiajului, dar și de un scurtcircuit electric. În acest caz, oprirea motorului este esențială.

Un miros puternic de benzină sau motorină în cabină avertizează o scurgere de combustibil, fie din cauza unor furtunuri fisurate, fie a injectoarelor defecte care picură pe motorul încins. Aceasta reprezintă un risc major de incendiu.

În mod similar, un miros de ulei ars indică o garnitură defectă, care permite scurgerea uleiului pe componentele fierbinți ale motorului, ceea ce poate genera flăcări sub capotă.

Specialiștii recomandă șoferilor să nu ignore niciun miros neobișnuit și să solicite imediat o verificare tehnică, pentru a evita daunele majore și riscurile de siguranță.

Iată și care sunt cele mai eficiente metode prin care poți să scapi de mirosurile urâte din mașina ta.

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