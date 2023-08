Pentru Miruna-Andreea Cimpoieru, din Mârșa, Giurgiu, cei 14 ani scurși de când a văzut lumina zilei au însemnat doar speranța că, într-o zi, bolile care i-au „mușcat” din trup nu o vor mai chinui atât de mult. Bolnavă de tetrapareză spastică – maladie care i-a mutilat trupul și a țintuit-o în scaunul cu rotile -, de retard neuropsihomotor, dar și de insuficiență renală și cu suferințe la inimă și la coloana vertebrală, Miruna ar putea să treacă un pic mai ușor peste toate aceste nenorociri care s-au abătut asupra ei, dacă ar primi tratamentele recomandate. Însă pentru a ajunge la specialiști, fata are nevoie de 10.000 de lei lunar.

Povestea dramatică a Mirunei – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – și-a scris prima filă chiar la nașterea fetiței. Din cauze pe care medicii neonatologi le-au asociat cu „aspirația de meconiu” (n.r. – meconiul eliminat în preajma nașterii în lichidul amniotic și aspirat de făt), bebelușul s-a născut mai mult mort decât viu. De aceea, Miruna a fost resuscitată zeci de minute, după care a fost transferată, cu șanse zero de supraviețuire, la Reanimare.

Din cauza stării extrem de grave în care se afla și a prognosticului sumbru al mediclior, fetița și-a primit cele două nume – Miruna-Andreea -, chiar în spital, unde preotul unității medicale a oficiat slujba creștinescului botez imediat după ce medicii au resuscitat-o.

„Atât de speriați am fost, eu și soțul meu, încât ne-am botezat fetița imediat după naștere. Nimeni nu-i dădea nici o șanșă, toți ne spuneau să ne pregătitm de înmormântare… Am botezat-o acolo, dar de înmormântare nu ne-am pregătit. M-am rugat bunului Dumnezeu să nu-mi ia fata și mi-a lăsat-o. Mi-a ascultat ruga și, după două săptămâni de comă s-a produs minunea: micuța noastră Mirunica s-a trezit, a deschis ochii. A rămas pe tuburi de oxigen, pe măscuță, dar era vie! După șase săptămâni am ajuns cu ea acasă fără să am habar de ceea ce se va întâmpla. Nimeni nu ne-a spus nimic…”, pășește printre amintiri dureroase Iuliana Cimpoieru, 37 de ani, mama Mirunei.