Va forma Donald Trump o alianță cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, după preluarea puterii? Această perspectivă este prezisă ca fiind foarte reală de Dmitri Alperovitch, președintele Silverado Policy Accelerator, un think tank geopolitic din Washington. Într-un articol pentru The New York Times, el a subliniat că Trump va trebui să se confrunte cu o serie de adversari autoritari, China, Rusia, Iran și Coreea de Nord, care se combină într-o axă puternică, gata să conteste puterea SUA.