Performanță istorică pentru SpaceX: timpul record în care capsula Crew Dragon a ajuns la Stația Spațială Internațională

SpaceX a stabilit un nou record pentru navele spațiale americane cu lansarea misiunii Crew-13 către Stația Spațială Internațională (ISS). Capsula Crew Dragon a ajuns la destinație pe 1 octombrie, la ora 07:05 p.m. EDT (02:05, ora României), după un zbor de doar 7 ore și 55 de minute de la lansarea din Florida.

Un nou standard pentru zborurile spațiale americane

Potrivit NASA, această performanță reprezintă cel mai rapid timp în care o navă spațială americană a atins ISS. Recordul anterior a fost stabilit în noiembrie 2024, când capsula Dragon, în cadrul misiunii de reaprovizionare CRS-31, a realizat conexiunea în 12 ore și 33 de minute.

Cel mai scurt timp pentru o misiune cu echipaj uman fusese de 14 ore și 43 de minute, înregistrat de Crew-11 în august 2025. „Am avut noroc de această dată”, a declarat Julianna Scheiman, director al programelor științifice și Dragon de la NASA, în cadrul conferinței de presă de după lansare.

„Stația spațială se afla într-o poziție oportună în spațiu, iar mecanica orbitală, fizica în ansamblu, au făcut posibil acest timp record de la lansare la andocare” a explicat ea, adăugând că „acesta este aproape cel mai rapid timp posibil”.

Recordul absolut rămâne la ruși

Cu toate acestea, Crew-13 nu a reușit să depășească recordul absolut de viteză până la ISS. Acesta rămâne al Rusiei, al cărei vehicul spațial Soyuz a atins stația orbitală în doar 3 ore și 3 minute în mai 2020, după doar două orbite ale Pământului.

Diferența dintre timpii de zbor se datorează strategiilor diferite ale controlorilor de misiune, Rusia preferând traiectorii mai agresive, scriu cei de la Space.com.

Cine sunt membrii echipajului Crew-13

Misiunea Crew-13 a transportat patru astronauți: Jessica Watkins și Luke Delaney de la NASA, Joshua Kutryk de la Agenția Spațială Canadiană și Sergey Teteryatnikov de la Roscosmos.

Cei patru vor rămâne la bordul ISS vreme de șase luni, timp în care vor desfășura experimente și activități de mentenanță. Aceștia vor prelua atribuțiile echipei Crew-12, formată din astronauții NASA Jessica Meir și Jack Hathaway, Sophie Adenot de la Agenția Spațială Europeană și cosmonautul Andrey Fedyaev.