Misiunea câinilor români trimiși în Turcia: găsesc viață acolo unde tehnologia nu ajunge

Luni, pe 6 februarie, la vreo trei ore după cutremurul din Turcia, Mihai Negoiță și colegii lui de la Clubul Câinilor Utilitari au aflat că România s-ar putea să trimită salvatori la locul tragediei. Și că va fi nevoie de ajutorul lor. Clubul din București dresează și pregătește câini inclusiv pentru salvare și ține legătura cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Când s-a confirmat plecarea pompierilor români, Mihai Negoiță și Romică Chințoi, de asemenea conductor, s-au oferit imediat să li se alăture. Intervenția se desfășoară printr-un protocol semnat cu DSU. Nu doar asociația din București și-a oferit sprijinul, ci și ONG-urile Câini de Salvare Transilvania din Cluj, respectiv Câinii SAR din Caransebeș.

Mihai, 49 de ani, este conductor de câini salvatori de prin 2011. A plecat în Turcia cu Akim, un labrador de 7 ani – câinele lui, pe care l-a dresat de când era pui. Romică Chințoi a luat-o pe Zura, metis de ciobănesc german, pe care, de asemenea, a crescut-o de mică.

Aveau câteva luni când au fost integrați într-un program de căutare și salvare. „Ei sunt sufletul nostru, la care ținem și pe care îl îngrijim. Le dăm și lor un sens în viață”, spune Mihai, pentru Libertatea, într-o conversație la telefon. Uneori, îi acoperă cuvintele sirenele ambulanțelor, zgomotul făcut de elicoptere și de generatoarele electrice. Cutremurul a afectat și infrastructura energetică a Turciei.

Se află în orașul Antakya, în sudul țării, aproape de granița cu Siria. Reporterii Libertatea, și ei în Turcia, au arătat cât de mult a suferit orașul după cutremurele de peste 7 grade pe scara Richter. Cel puțin 28.000 de oameni și-au pierdut viața în ambele state.

Mihai face parte dintr-o echipă de aproximativ 20 de oameni, împreună cu pompieri români, toți coordonați de salvatorii turci. De marți, de când a început intervenția cu Akim, lucrează în ture de 10 sau 12 ore. Când ia o pauză, merge în corturile militare, așezate la ieșirea din oraș.

Nu am mai avut o intervenție de această amploare. Am fost la altele: dispariții, am căutat oameni rătăciți.

