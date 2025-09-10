Romnef Steel Company și Zeus Corporation, cu afaceri de aproape 1 miliard de lei fiecare în 2024, au intrat în clasamentul celor mai mari 250 de companii din țară, deși până acum nu erau cunoscute în mediul de afaceri.

Două firme cu cifre impresionante, dar activitate necunoscută

Ambele firme și-au schimbat numele în luna mai 2025: Milly Prod Com a devenit Romnef Steel Company, iar Carldon Com s-a transformat în Zeus Corporation.

Romnef Steel Company a raportat o cifră de afaceri de 993 milioane lei, un profit de 229 milioane lei și 55 de angajați în 2024.

Zeus Corporation a înregistrat venituri de 999 milioane lei, un profit net de 183 milioane lei și 95 de angajați în același an.

În mod surprinzător, niciuna dintre cele două companii nu apare ca plătitoare de taxe sau contribuții sociale, conform datelor de pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Mister în jurul sediilor celor două firme din top

Adresele declarate ca sedii sociale ale celor două firme ridică semne de întrebare. Romnef Steel Company figurează cu sediul pe Bulevardul Poligrafiei 1A, sector 1, București, în timp ce Zeus Corporation apare cu adresa pe Calea Floreasca 246C.

În realitate, nimeni din clădirile de birouri respective nu a auzit de aceste companii.

„Nu este nicio companie sub denumirea Zeus Corporation care să aibă sediul la noi, nici sub denumirea de Carldon Com, nu avem”, spune un reprezentant SkyTower.

Activitate declarată versus realitate

Deși Zeus Corporation are codul CAEN 4779 – comerț cu amănuntul și bunuri de ocazie vândute prin magazine, site-ul companiei prezintă o cu totul altă activitate.

„Cu peste 20 de ani de experienţă, Zeus Corporation SRL este o companie 100% românească specializată în comer­cializarea ţevilor din oţel sudate şi fără sudură de înaltă calitate”, se menționează pe zeuscorporation.eu.

Similar, Romnef Steel Company, deși înregistrată cu codul CAEN 4682 – comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice, se prezintă pe site-ul propriu ca producător în industria metalurgică.

Îndoieli din partea experților despre cele 2 firme

„Nu am auzit de aceste companii, însă uitându-mă la rezultatele lor este aproape imposibil să activeze în această piaţă. În ultimii ani, 2022, 2023, 2024, piaţa a căzut foarte mult, majoritatea companiilor au avut scăderi şi chiar pierderi din cauza situaţiei dificile din acest sector. Aceste firme au profituri mult prea mari pentru o astfel de industrie”, a declarat un director general al unei mari companii metalurgice din România, sub protecția anonimatului.

Apariția bruscă a acestor două companii în topul celor mai mari firme din România ridică numeroase semne de întrebare cu privire la transparența și corectitudinea raportărilor financiare.

De asemenea, se remarcă o lipsă de informații concrete despre activitatea reală a Romnef Steel Company și Zeus Corporation, precum și discrepanțele între datele oficiale și realitatea din teren.

O altă investigație recentă a scos la iveală firma care a făcut mai mulți bani decât Coca-Cola, dar de care nu știe nimeni. Mai mult, ea are sediul principal într-o toaletă publică din București.

