Descoperirea a fost făcută de un scafandru

După 66 de ani, un scafandru a descoperit rămășițele acestora într-o mașină scufundată în râul Columbia, care servește drept graniță între statele Oregon și Washington, potrivit ziarului britanic Daily Mail.

Pe 7 decembrie 1958, Kenneth și Barbara Martin, din Oregon, SUA, s-au urcat în mașină împreună cu cele trei fiice ale lor pentru a merge la cumpărături de Crăciun, dar nu au mai revenit niciodată acasă

Cadavrele celor două fiice mai mici, Virginia, 13 ani, și Sue, 11 ani, au fost găsite plutind în râu, în 1959, la câteva luni de la incident, dar fata cea mare, Barbara, 14 ani, și părinții fetelor nu au fost găsiți până acum.

Misterul dispariției familiei Martin a fost un important subiect de ştiri naţionale la acea vreme şi i-a determinat pe unii să speculeze cu privire la posibilitatea unei crime. De-a lungul timpului, pasionații de crime au emis numeroase teorii cu privire la ceea ce a dus la tragicul destin al familiei Martin.

Unii cred că s-au înecat după ce mașina a intrat accidental în râu. Dar există și dovezi că cel puțin unul dintre ei a fost împușcat mortal.

A petrecut șapte ani lucrând la cazul dispariției familiei Martin

Archer Mayo, un scafandru independent, care a petrecut ultimii șapte ani lucrând la acest caz, a găsit, în noiembrie 2024, mașina familiei Martin într-o secțiune adâncă a râului Columbia, apoi a raportat descoperirea autorităților.

Autoritățile locale au lansat o operațiune de recuperare a mașinii, dar au suspendat-o ulterior, după ce șasiul vehiculului s-a desprins, mașina rupându-se în două. În această vară, scafandrul s-a întors la râu pentru a aduce la suprafață resturile din mașină.

El a declarat pentru publicația Oregon Live, citată de Daily Mail, că a efectuat „sute” de scufundări în râu: „Mă pot mișca fără vizibilitate în această groapă gigantică, pentru că mi-am petrecut o mare parte din viață încercând să rezolv acest mister”.

Scafandrul a recuperat, recent, mai multe rămășițe umane, pe care le-a raportat la Biroul șerifului din comitatul Hood River, care încă nu a confirmat dacă acestea aparțin familiei Martin.

Autoritățile au declarat că ancheta în acest caz rămâne deschisă.

Ce s-a întâmplat cu familia Martin

Misterul familiei Martin a captivat americanii timp de ani, întrucât cei cinci membri ai familiei păreau să fi dispărut fără urmă în data de 7 decembrie 1958. Au fost dați dispăruți când părinții nu s-au prezentat la serviciu două zile mai târziu.

Autoritățile au crezut că mașina lor a căzut accidental în râu în acel moment. O lună mai târziu a fost găsită o armă în apropierea locului în care dispăruseră.

În mai 1959, cadavrele celor două fiice mai mici au fost recuperate, iar moartea lor a fost declarată ca fiind înec. Cu toate acestea, raportul autopsiei menționa o posibilă rană prin împușcare la cap. Medicul legist a contestat rana, considerând-o rezultatul descompunerii.

Fiul cel mare al familiei, Donald Martin, în vârstă de 28 de ani la momentul respectiv, le-a spus detectivilor că nu putea să creadă că moartea părinților și a surorilor sale a fost un accident.

În ciuda teoriilor care circulau despre familie, poliția nu a stabilit niciun suspect și nu a deschis o anchetă pentru omor.

