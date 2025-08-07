Actul de identitate era nedeteriorat

„Ceea ce am văzut a fost incredibil. Cadavrul era intact. Nici hainele nu erau rupte”, a declarat pentru publicație Omar Khan un păstor local care a găsit rămășițele.

Poliția a reușit în mod miraculos să folosească actul de identitate simplu pentru a lega cadavrul de un bărbat căsătorit și tată a doi copii, care a dispărut în regiunea muntoasă Kohistan, în iunie 1997.

Autoritățile au presupus că Naseeruddin a alunecat printr-o crăpătură și a căzut în ghețar în timp ce se adăpostea într-o peșteră în timpul unui viscol abundent.

Dispariție misterioasă

Regiunea Kohistan, situată într-o zonă îndepărtată a nordului Pakistanului, mai aproape de granița cu Afganistanul, înregistrează ninsori mai consistente, dar creșterea temperaturilor a stimulat topirea ghețarilor, expunând rămășițe ascunse de mult timp și deschizând calea pentru rezolvarea dispariției misterioase a lui Naseeruddin.

În momentul dispariției sale, Naseeruddin călătorea împreună cu fratele său, Kaseeruddin, prin regiune, după ce o dispută din ce în ce mai violentă cu familia lor i-a obligat să părăsească locuința și să trăiască ascunși, a relatat Express Tribune.

Cei doi abia sosiseră în vale în ziua în care Naseeruddin a dispărut. S-a ascuns într-o peșteră, dar nu s-a mai întors niciodată, a declarat Kaseeruddin pentru publicație.

Fratele său a cerut ajutor, însă căutările nu au dat niciun rezultat.

Condiții perfecte pentru mumificare

Acum, Kaseeruddin se întoarce în vale pentru a recupera rămășițele fratelui său. Fie îl va îngropa pe Naseeruddin în munți, fie îl va duce înapoi la casa strămoșilor lor, a relatat publicația.

Lipsa de oxigen din interiorul ghețarului, combinată cu frigul extrem și umiditatea scăzută, a creat condițiile perfecte pentru a mumifica practic corpul lui Naseeruddin și a-l proteja de intemperii.

