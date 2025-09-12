Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, se afla miercuri, 10 septembrie, la Universitatea Utah Valley unde participa la o dezbatere. El a fost împușcat mortal în timp ce discuta cu publicul.

După incident, europarlamentarul Charlie Weimers, din grupul de extremă dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), a cerut un minut de reculegere în sesiunea plenară de joi de la Strasbourg, conform EurActiv. 

„Violența politică nu numai că este în creștere, ci devine sistemică”, a scris Weimers, menționând cazuri de intimidare împotriva politicienilor de dreapta, precum Inger Støjberg și Carl-Oskar Bohlin.

Propunerea sa a fost susținută de colegi din aceeași tabără politică. Roman Haider, din Austria, a afirmat că minutul de reculegere ar fi „un gest demn pentru a ne exprima solidaritatea și a-i onora memoria”. 

Nominalizare pentru Premiul Saharov

René Aust, din partidul german AfD, a sugerat chiar nominalizarea lui Kirk pentru Premiul Saharov, un premiu prestigios acordat anterior unor figuri precum Nelson Mandela și Malala Yousafzai.

Totuși, nu toți europarlamentarii au fost de acord. Nathalie Loiseau, deputată liberală franceză, a declarat: „Violența politică este condamnabilă, indiferent de unde provine și indiferent cine este ținta. Dacă merită să fie omagiat de Parlamentul nostru este o altă poveste”.

Ea a inclus,  în cadrul unui schimb de e-mailuri între deputații europeni, și o captură de ecran a unei postări controversate făcute de Kirk, în care acesta îl critica pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, numindu-l „un copil nerecunoscător și răsfățat”.

„Ești un copil nerecunoscător și răsfățat, responsabil pentru moartea a 1 milion de oameni”, a scris Kirk în postarea menționată, mesaj pe care Loiseau l-a postat și pe platforma X.

Cu toate acestea, decizia privind momentele de reculegere aparține președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola. 

Reacția președintei Parlamentului European la asasinarea lui Kirk

Surse din interiorul Parlamentului au declarat pentru sursa citată că Weimers a avut dreptul să intervină în ordinea de zi, dar nu s-a aprobat un astfel de moment. 

În timpul ședinței de joi, Weimers a încercat să cedeze timpul său pentru un moment de reculegere, dar vicepreședinta Parlamentului, Katarina Barley, a intervenit: „Am discutat acest lucru și știți că președintele a spus «nu» unui minut de reculegere”. 

Declarația sa a fost întâmpinată cu aplauze de către europarlamentarii de stânga, în timp ce cei de dreapta au protestat zgomotos.

Regulamentul Parlamentului European nu permite europarlamentarilor să cedeze timpul lor de cuvânt, spre deosebire de procedurile din Congresul SUA. Henrik Dahl, din PPE, a criticat decizia: „Este o rușine pentru Europa că nu îl onorăm pe un om care a militat pentru dialog”.

Totodată, Roberta Metsola a abordat subiectul asasinatului. „Sunt șocată de asasinarea absolut îngrozitoare a lui Charlie Kirk în Utah astăzi”. Potrivit biroului său, momentele de reculegere sunt anunțate la deschiderea sesiunii plenare, care începuse luni.

Amintim că FBI și autoritățile din Utah caută o persoană suspectă în legătură cu uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Imagini de pe camerele de supraveghere au fost făcute publice joi, la o zi după ce Kirk a fost împușcat mortal.

