O femeie încerca să scape de mașina lăsată în garaj de ani buni

Ajunși la fața locului, cei doi au fost întâmpinați de o femeie în vârstă care încerca să vândă casa și să scape de o veche mașină lăsată în garaj de ani buni. Când au deschis ușa, au descoperit un Renault Super 5 acoperit de praf, cu toate cele patru anvelope dezumflate, relatează publicația franceză Linternaute.

„Când am deschis ușa, am descoperit un Super 5 tot prăfuit. Cele patru anvelope erau dezumflate”, își amintește Irwin.

Totuși, câteva detalii au atras atenția lui Irwin, pasionat de automobile.

„Îmi amintesc că barele de protecție erau intacte, m-a surprins, iar plăcuțele de înmatriculare erau încă foarte negre”, a spus el.

Une Renault Super 5 avec moins de 3 000 kilomètres au compteur et dans un état quasi neuf a été dénichée dans le garage d'une propriétaire qui cherchait à s'en débarrasser. https://t.co/BNYc0vgNao — Linternaute.com (@LInternauteInfo) February 28, 2026

Surpriza a continuat când a intrat în mașină.

„În interior, totul era ca nou. Tata mi-a spus, și încă nu știu de ce, că mașina avea 120.000 de kilometri. Dar m-am uitat la kilometraj și indica 2.905 kilometri!”, adaugă Irwin.

Potrivit informațiilor obținute ulterior, acest model de Super 5, fabricat în 1988, a fost o achiziție rară. Ultima verificare tehnică efectuată a fost în 2002, când mașina avea doar 2.899 kilometri la bord. În următorii 20 de ani, automobilul a parcurs doar 6 kilometri în total.

Modelul GTS descoperit, unul dintre succesorii popularului Renault 5, avea un design modern pentru anii 80-90, dar această mașină a avut un destin diferit, fiind aproape de casare.

Femeia le-a spus că a moștenit mașina și că voia să scape de ea pentru a putea vinde casa

„Un expert i-a spus că nu mai valorează nimic și că trebuie dusă la fier vechi”, povestește Irwin.

Însă tânărul și tatăl său au văzut un potențial în acest vehicul unic.

„Cu o vârstă de 34 de ani și doar 3.000 de kilometri la bord, această mașină Super 5 este probabil unică pe piață și ar putea deveni o adevărată piesă de colecție!”, susține Irwin.

Cei doi au făcut o ofertă femeii pentru a cumpăra mașina, refuzând să o ia gratuit, deși ar fi putut.

„Am fi putut să o luăm fără să plătim nimic, dar nu ni s-a părut corect”.

Deși nu a dezvăluit suma exactă, Irwin a mărturisit că a plătit „mai puțin de 1.000 de euro” pentru acest model rar, care avea totuși nevoie de reparații.

Chiar în ziua achiziției, cei doi au încercat să pornească mașina.

„Am schimbat bateria, am umflat anvelopele, am făcut o schimbare de ulei și a pornit”, spune Irwin.

Cu toate acestea, planul său nu era să folosească mașina zilnic, ci să o păstreze în garaj. După trei ani de păstrare, în 2025, Irwin a decis să o vândă.

„Am găsit un cumpărător care urmează să se întoarcă în curând din Statele Unite pentru a finaliza tranzacția”, a declarat Irwin.

Tânărul speră că noul proprietar „va avea grijă de ea”.

Tot în Franța, o comoară veche de 43 de ani a fost descoperită în garajul unei femei. Piesa de colecție are doar 12 kilometri parcurși.

