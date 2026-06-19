Electrificare integrală pe tronsonul Socola – Ungheni

Investiția va îmbunătăți radical conexiunile feroviare și transportul de mărfuri și pasageri între cele două state. În primă fază proiectul vizează Socola – Ungheni, un tronson feroviar strategic din Iași, cu dublă utilizare: civilă și militară.

„Undă verde pentru investiții de 500 de milioane de lei în modernizarea tronsonului feroviar Iași – Frontieră Republica Moldova. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene”, a precizat, pe Facebook, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Proiectul vizează Faza I a liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră, un tronson de 23,4 km pe care se vor executa lucrări de electrificare integrală între Socola și Ungheni, alături de o „modernizare ușoară” (light modernization) ce include eliminarea restricțiilor de viteză, înlocuirea aparatelor de cale și a substratului, precum și reabilitarea peroanelor, a podurilor, a podețelor și a trecerilor la nivel.

Modernizarea liniei de cale ferată Roman – Iași – granița cu Republica Moldova. Foto: Irinel Scrioșteanu/Facebook

Socola este un important nod feroviar aflat municipiul Iași, iar Ungheni Prut este punctul de frontieră de pe malul românesc, la granița cu Republica Moldova.

Modernizarea va permite creșterea vitezei de circulație până la 140 km/oră

Lucrările vor fi realizate în cadrul unui proiect comun al României și Republicii Moldova selectat pentru finanțare de Comisia Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

„Prin acest proiect comun se va reabilita și electrifica și un tronson de linie feroviară cu ecartament european în Republica Moldova, inclusiv modernizarea podului peste Prut”, mai adaugă secretarul de stat.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Valoarea proiectului este de 495,3 milioane lei, iar sursa de finanțare este asigurată în proporții egale din fonduri europene nerambursabile și din fonduri de la bugetul de stat.

„Modernizarea va permite creșterea vitezei de circulație până la 140 km/oră pentru trenurile de pasageri și 80 km/oră pentru cele marfă, reducerea semnificativă a timpului de călătorie și a costurilor operaționale și creșterea fiabilității transportului transfrontalier”, precizează Scrioșteanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE